Завершився конкурсний відбір та сформована наглядова рада акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом». Результати уряд затвердив у своєму розпорядженні 21 червня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Уряд затвердив наглядову раду Енергоатома
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Наглядова рада компанії сформована з п'яти членів, троє з яких — незалежні та двоє - представники держави.
Згідно з розпорядженням, незалежними членами наглядової ради акціонерного товариства «Енергоатом» стали Тімоті Джон Стоун, Майкл Елліот Кірст, Ярек Неверович.
Також, за поданням Міністерства енергетики, номінаційний комітет погодив Віталія Петрука і Тимофія Милованова, як представників держави.
Зазначається, що члени наглядової ради здійснюватимуть управління компанією, а також контролюватимуть та регулюватимуть діяльність його виконавчого органу.
Читайте також: Енергоатом планує збудувати український завод з виробництва ядерного палива
Нагадаємо
Проведення конкурсного відбору трьох незалежних членів наглядової ради оголосили у лютому. У січні 2024 року Енергоатом зареєстрували як акціонерне товариство.
А 21 лютого компанія отримала свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на суму понад 306 млрд грн.
Коментарі - 3
Про це пише експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук у своєму блозі на сайті Gordon.ua.
Експерт звертає увагу на те, що у 2019 році за ініціавтивою Кабміну правління «Укренерго» було звільнене від обов’язкового декларування доходів.
«Відповідне рішення було успішно пролобійоване у 2019 році, коли Кабмін вирішив реорганізувати державне підприємство „Укренерго“, перетворивши його на приватне акціонерне товариство з мажоритарним акціонером в особі Міністерства енергетики. Суть залишилась така сама — компанія в обох варіантах належить державі, але тепер „Укренерго“ перетворилося на суб'єкт приватного права, а тому його топ-менеджери випали із переліку держслужбовців, які за законом зобов’язані декларувати свій майновий стан. Тому остання декларація керівників „Укренерго“, в тому числі, Кудрицького, датується 2019 роком», — зазначає експерт.
За його словами, через відсутність обов’язкового декларування керівництво державної компанії відмовляється надавати журналістам точну інформацію щодо своїх доходів. При цьому сумарно доходи правління «Укренрего» в окремі місяці перевищують 8 мільйонів гривень.
Також експерт звернув увагу на нещодавні повідомлення у ЗМІ, згідно з якими родина голови НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького стала власником земельної ділянки у Києві.
«Там ціла історія із покупкою будинку, заниженою у п’ять разів вартістю землі (500 тис. грн. замість реальних 3 млн. грн), запис активу на дружину, занадто „жирна“ ціна будинку (12−16 млн. грн.). Розслідування OSINT-проект Blackosintbox про „справи побутові“ Кудрицького є більш ніж показовим. Можете читати і робити висновки. Словом, Кудрицький все зробив так, як НЕ люблять наші партнери у Євросоюзі і США. Але чомусь його за це ніхто не звільняє», — зазначає енергетичний експерт.
На його думку, зазначені факти є підставою для відкриття кримінального провадження НАБУ та САП з огляду на невідоме походження коштів на купівлю будинка та ухилення від сплати податків. Також експерт Інституту енергетичних досліджень переконаний, що Кабінет міністрів повинен повернути обов’язкове декларування для керівництва НЕК «Укренерго».