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22 червня 2024, 16:01

Уряд затвердив наглядову раду Енергоатома

Завершився конкурсний відбір та сформована наглядова рада акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом». Результати уряд затвердив у своєму розпорядженні 21 червня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Завершився конкурсний відбір та сформована наглядова рада акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом».

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Наглядова рада компанії сформована з п'яти членів, троє з яких — незалежні та двоє - представники держави.

Згідно з розпорядженням, незалежними членами наглядової ради акціонерного товариства «Енергоатом» стали Тімоті Джон Стоун, Майкл Елліот Кірст, Ярек Неверович.

Також, за поданням Міністерства енергетики, номінаційний комітет погодив Віталія Петрука і Тимофія Милованова, як представників держави.

Зазначається, що члени наглядової ради здійснюватимуть управління компанією, а також контролюватимуть та регулюватимуть діяльність його виконавчого органу.

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Нагадаємо

Проведення конкурсного відбору трьох незалежних членів наглядової ради оголосили у лютому. У січні 2024 року Енергоатом зареєстрували як акціонерне товариство.

А 21 лютого компанія отримала свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на суму понад 306 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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bonv
bonv
22 червня 2024, 17:16
#
Витрати керівництва НЕК «Укренерго» на чолі з Володимиром Кудрицьким мають бути відкртими для суспільства та контролюючих органів. Наразі члени правління компанії відмовляються надавати журналістам інформацію про свої доходи «поосібно», та витрачають значні кошти на придбання елітної нерухомості.
Про це пише експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук у своєму блозі на сайті Gordon.ua.
Експерт звертає увагу на те, що у 2019 році за ініціавтивою Кабміну правління «Укренерго» було звільнене від обов’язкового декларування доходів.
«Відповідне рішення було успішно пролобійоване у 2019 році, коли Кабмін вирішив реорганізувати державне підприємство „Укренерго“, перетворивши його на приватне акціонерне товариство з мажоритарним акціонером в особі Міністерства енергетики. Суть залишилась така сама — компанія в обох варіантах належить державі, але тепер „Укренерго“ перетворилося на суб'єкт приватного права, а тому його топ-менеджери випали із переліку держслужбовців, які за законом зобов’язані декларувати свій майновий стан. Тому остання декларація керівників „Укренерго“, в тому числі, Кудрицького, датується 2019 роком», — зазначає експерт.
За його словами, через відсутність обов’язкового декларування керівництво державної компанії відмовляється надавати журналістам точну інформацію щодо своїх доходів. При цьому сумарно доходи правління «Укренрего» в окремі місяці перевищують 8 мільйонів гривень.
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0
bonv
bonv
22 червня 2024, 17:16
#
«У квітні цього року 4 члена правління, включаючи голову „Укренерго“ Володимира Кудрицького, розділили між собою 8,5 млн грн зарплатні та інших виплат. Скільки з цієї суми отримав Кудрицький — невідомо, бо на журналістський запит від ЗМІ „Укренерго“ відповідало, що закон не зобов’язує їх розкривати зарплати „поосібно“», — пише Юрій Корольчук.
Також експерт звернув увагу на нещодавні повідомлення у ЗМІ, згідно з якими родина голови НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького стала власником земельної ділянки у Києві.
«Там ціла історія із покупкою будинку, заниженою у п’ять разів вартістю землі (500 тис. грн. замість реальних 3 млн. грн), запис активу на дружину, занадто „жирна“ ціна будинку (12−16 млн. грн.). Розслідування OSINT-проект Blackosintbox про „справи побутові“ Кудрицького є більш ніж показовим. Можете читати і робити висновки. Словом, Кудрицький все зробив так, як НЕ люблять наші партнери у Євросоюзі і США. Але чомусь його за це ніхто не звільняє», — зазначає енергетичний експерт.
На його думку, зазначені факти є підставою для відкриття кримінального провадження НАБУ та САП з огляду на невідоме походження коштів на купівлю будинка та ухилення від сплати податків. Також експерт Інституту енергетичних досліджень переконаний, що Кабінет міністрів повинен повернути обов’язкове декларування для керівництва НЕК «Укренерго».
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bonv
bonv
22 червня 2024, 17:16
#
«Вважаю, що владі необхідно звернути увагу на „витівки Кудрицького“. А прем'єр Денис Шмигаль та міністр Герман Галущенко мають ініціювати питання повернення обов’язкового декларування доходів та статків для „Укренерго“. З огляду на мільярдні оборудки навколо компанії та діяльність її керівництва, необхідність цього назріла і перезріла», — резюмував Юрій Корольчук.
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