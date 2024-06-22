Уряд затвердив наглядову раду Енергоатома

Завершився конкурсний відбір та сформована наглядова рада акціонерного товариства «НАЕК «Енергоатом». Результати уряд затвердив у своєму розпорядженні 21 червня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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Наглядова рада компанії сформована з п'яти членів, троє з яких — незалежні та двоє - представники держави.

Згідно з розпорядженням, незалежними членами наглядової ради акціонерного товариства «Енергоатом» стали Тімоті Джон Стоун, Майкл Елліот Кірст, Ярек Неверович.

Також, за поданням Міністерства енергетики, номінаційний комітет погодив Віталія Петрука і Тимофія Милованова, як представників держави.

Зазначається, що члени наглядової ради здійснюватимуть управління компанією, а також контролюватимуть та регулюватимуть діяльність його виконавчого органу.

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Нагадаємо

Проведення конкурсного відбору трьох незалежних членів наглядової ради оголосили у лютому. У січні 2024 року Енергоатом зареєстрували як акціонерне товариство.

А 21 лютого компанія отримала свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на суму понад 306 млрд грн.