НАЕК «Енергоатом» запланував будівництво заводу з виробництва тепловидільних збірок поблизу міста Южноукораїнськ, де розташована Південноукраїнська атомна електростанція. Про це повідомив в.о. голови правління Енергоатому Петро Котін.
9 квітня 2024, 15:56
Енергоатом планує збудувати український завод з виробництва ядерного палива
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«Завод ми вирішили розмістити біля міста Южноукраїнськ. Навіть не очікував, що така велика підтримка буде забезпечена від мешканців міста», — заявив Котін.
Він зазначив, що виробництво базуватиметься на технології американської компанії Westinghouse.
За словами Котіна, завод з виробництва тепловидільних збірок буде одним із елементів диверсифікації постачання ядерного палива на українські АЕС.
Тепловидільна збірка є кінцевим продуктом, який використовується як паливо атомних електростанцій.
Джерело: Мінфін
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