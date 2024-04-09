Енергоатом планує збудувати український завод з виробництва ядерного палива

НАЕК «Енергоатом» запланував будівництво заводу з виробництва тепловидільних збірок поблизу міста Южноукораїнськ, де розташована Південноукраїнська атомна електростанція. Про це повідомив в.о. голови правління Енергоатому Петро Котін.

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«Завод ми вирішили розмістити біля міста Южноукраїнськ. Навіть не очікував, що така велика підтримка буде забезпечена від мешканців міста», — заявив Котін.

Він зазначив, що виробництво базуватиметься на технології американської компанії Westinghouse.

За словами Котіна, завод з виробництва тепловидільних збірок буде одним із елементів диверсифікації постачання ядерного палива на українські АЕС.

Тепловидільна збірка є кінцевим продуктом, який використовується як паливо атомних електростанцій.