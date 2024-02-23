«Энергоатом» выпустил акции более чем на 306 миллиардов

НАЭК «Энергоатом» выпустила акций на общую сумму более 306 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«21 февраля 2024 компания успешно и в определенные сроки преодолела очередной этап корпоратизации — получено Свидетельство о регистрации выпуска акций», — говорится в сообщении.

Свидетельство дает компании возможность привлекать новые инвестиции и увеличивать капиталовложения в энергетический сектор. Все акции будут принадлежать государству.

В декабре 2023 года Кабмин принял решение о превращении ГП «Энергоатом» в акционерное общество.

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