НАЭК «Энергоатом» выпустила акций на общую сумму более 306 миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Энергоатом» выпустил акции более чем на 306 миллиардов
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«21 февраля 2024 компания успешно и в определенные сроки преодолела очередной этап корпоратизации — получено Свидетельство о регистрации выпуска акций», — говорится в сообщении.
Свидетельство дает компании возможность привлекать новые инвестиции и увеличивать капиталовложения в энергетический сектор. Все акции будут принадлежать государству.
В декабре 2023 года Кабмин принял решение о превращении ГП «Энергоатом» в акционерное общество.
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Источник: Минфин
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