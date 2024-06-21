Binance фіксує рекордні обсяги торгів Ethereum після схвалення ETF у США

Криптовалютна біржа Binance повідомила про рекордні обсяги торгів Ethereum на платформі після схвалення заявок на спотові ETF на ефір (ETH) у США.

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Зростання активності на ринку

Згідно з даними CryptoQuant, обсяг транзакцій Ethereum почав зростати з 20 травня, коли кількість транзакцій зросла з 6,6 мільйона до 9,8 мільйона на 28 травня, що становить приріст на 48%. Це свідчить про зростаючу активність в мережі Ethereum, викликану позитивними новинами.

Аналітики Bloomberg підвищили ймовірність схвалення спотового ETF на ефір з 25% до 75%. Ціна ефіру зросла з близько $3 080 20 травня до $3 910 на день схвалення, продовживши зростання до понад $3 950 у наступні дні.

Підвищений інтерес до Ethereum був підкріплений не лише короткостроковими прибутками. За даними CryptoQuant, попит на Ethereum значно зріс завдяки постійним власникам, які придбали понад 100 000 ETH 20 травня, що є найвищим денним рівнем з вересня 2023 року.

Підтримкою цього тренду став ріст відкритих довгих позицій на ринку ф'ючерсів. Загальний відкритий інтерес на ефір у деривативах зріс з 2,8 до 3,2 мільйона Ethereum протягом кількох годин 20 травня.

На Binance також спостерігались рекордні обсяги покупок Ethereum

За даними CryptoQuant, обсяг покупок перевищив обсяг продажів на $530 млн — найбільша така позначка для ETH, коли-небудь зафіксована на Binance.

Притоки ефіру на Binance також були значними. 21 травня Binance зафіксував 145 777 ETH чистих надходжень, що є найвищим показником з травня 2023 року.

«Це важливий крок, який сигналізує про зростаюче визнання та ширше прийняття цифрових активів у традиційних рамках, особливо на такому впливовому ринку, як США. Ми оптимістично налаштовані, що цей крок вперед призведе до подальшого регуляторного прийняття, прокладаючи шлях для більш масового впровадження цифрових активів по всьому світу — будь то ETH, BTC або інші» — Річард Тенг, СЕО Binance.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 23 травня року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) офіційно схвалила спотові Ethereum-ETF.

Дату запуску спотових Ethereum-ETF перенесли на 2 липня 2024 року.