Binance фіксує рекордні обсяги торгів Ethereum після схвалення ETF у США

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 червня 2024, 18:48

Binance фіксує рекордні обсяги торгів Ethereum після схвалення ETF у США

Криптовалютна біржа Binance повідомила про рекордні обсяги торгів Ethereum на платформі після схвалення заявок на спотові ETF на ефір (ETH) у США.

Криптовалютна біржа Binance повідомила про рекордні обсяги торгів Ethereum на платформі після схвалення заявок на спотові ETF на ефір (ETH) у США.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЗростання активності на ринкуЗгідно з даними CryptoQuant, обсяг транзакцій Ethereum почав зростати з 20 травня, коли кількість транзакцій зросла з 6,6 мільйона до 9,8 мільйона на 28 травня, що становить приріст на 48%.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зростання активності на ринку

Згідно з даними CryptoQuant, обсяг транзакцій Ethereum почав зростати з 20 травня, коли кількість транзакцій зросла з 6,6 мільйона до 9,8 мільйона на 28 травня, що становить приріст на 48%. Це свідчить про зростаючу активність в мережі Ethereum, викликану позитивними новинами.

Аналітики Bloomberg підвищили ймовірність схвалення спотового ETF на ефір з 25% до 75%. Ціна ефіру зросла з близько $3 080 20 травня до $3 910 на день схвалення, продовживши зростання до понад $3 950 у наступні дні.

Підвищений інтерес до Ethereum був підкріплений не лише короткостроковими прибутками. За даними CryptoQuant, попит на Ethereum значно зріс завдяки постійним власникам, які придбали понад 100 000 ETH 20 травня, що є найвищим денним рівнем з вересня 2023 року.

Підтримкою цього тренду став ріст відкритих довгих позицій на ринку ф'ючерсів. Загальний відкритий інтерес на ефір у деривативах зріс з 2,8 до 3,2 мільйона Ethereum протягом кількох годин 20 травня.

На Binance також спостерігались рекордні обсяги покупок Ethereum

За даними CryptoQuant, обсяг покупок перевищив обсяг продажів на $530 млн — найбільша така позначка для ETH, коли-небудь зафіксована на Binance.

Притоки ефіру на Binance також були значними. 21 травня Binance зафіксував 145 777 ETH чистих надходжень, що є найвищим показником з травня 2023 року.

«Це важливий крок, який сигналізує про зростаюче визнання та ширше прийняття цифрових активів у традиційних рамках, особливо на такому впливовому ринку, як США. Ми оптимістично налаштовані, що цей крок вперед призведе до подальшого регуляторного прийняття, прокладаючи шлях для більш масового впровадження цифрових активів по всьому світу — будь то ETH, BTC або інші» — Річард Тенг, СЕО Binance.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 23 травня року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) офіційно схвалила спотові Ethereum-ETF.

Дату запуску спотових Ethereum-ETF перенесли на 2 липня 2024 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає BrutForce и 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами