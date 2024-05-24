Комісія з цінних паперів і бірж США схвалила спотові Ethereum-ETF

Вчора, 23 травня, Комісія з цінних паперів і бірж США офіційно схвалила спотові Ethereum -ETF. Про це повідомляє The Block.

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Регулятор схвалив форми 19b-4, подані емітентами, які бажають запустити спотові Ethereum-ETF. Серед таких емітентів BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark, Invesco Galaxy і Franklin Templeton.

Аналітик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт заявив, що це не означає, що Ethereum-ETF почнуть «торгуватися завтра».

«Це лише схвалення 19b-4. Також потрібно затвердити документи S-1, що займе час. Ми очікуємо, що це займе пару тижнів, але може потребувати й більше часу. Має бути відомо більше протягом тижня або близько того», — зазначив експерт.

Як це вплинуло на ціну Ethereum

Вчора вдень ціна активу підскочила до $3 935, проте згодом вона відкотилась назад. Про це свідчать дані CoinMarketCap. На момент написання новини Ethereum торгується на рівні $3 735.

Нагадаємо

SEC схвалила спотові біткоїн-ETF 10 січня 2024 року. Тоді продукти вийшли на фондовий ринок вже наступного дня.