Банки зберігають стійкість, збільшують кредитування і фінансування бюджету — звіт про фінстабільність
Банки зберігають стійкість, українці втрачають інтерес до валютних депозитів: головне за середу
Банки в Україні зберігають фінансову стійкість та довіру клієнтів і водночас збільшують кредитування бізнесу та населення і дедалі активніше долучаються до фінансування дефіциту бюджету. Річні темпи зростання обсягів чистих гривневих кредитів бізнесу становлять 12% і відповідають планам банків.
Українці втрачають інтерес до валютних депозитів — Нацбанк
Через ослаблення лімітів на обмін валюти послуга обміну гривні на іноземну валюту з подальшим розміщенням на депозит перестала мати попит. Тож обсяги строкових депозитів населення в іноземній валюті зменшувалися, констатують у НБУ.
Програму «Доступні кредити 5−7−9%» необхідно змінити — Нацбанк
Національний банк заявив про кризу державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» й вимагає її фундаментально змінити.
В НБУ назвали основні ризики для банківської системи
Ключовим ризиком для банківської системи лишається війна, однак ще одним додатковим ризиком став брак персоналу. Про це під час презентації «Звіту про фінансову стабільність» заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.
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