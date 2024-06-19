Банки зберігають стійкість, українці втрачають інтерес до валютних депозитів: головне за середу

Банки в Україні зберігають фінансову стійкість та довіру клієнтів і водночас збільшують кредитування бізнесу та населення і дедалі активніше долучаються до фінансування дефіциту бюджету. Річні темпи зростання обсягів чистих гривневих кредитів бізнесу становлять 12% і відповідають планам банків.

Українці втрачають інтерес до валютних депозитів — Нацбанк

Через ослаблення лімітів на обмін валюти послуга обміну гривні на іноземну валюту з подальшим розміщенням на депозит перестала мати попит. Тож обсяги строкових депозитів населення в іноземній валюті зменшувалися, констатують у НБУ.

Програму «Доступні кредити 5−7−9%» необхідно змінити — Нацбанк

Національний банк заявив про кризу державної програми «Доступні кредити 5−7−9%» й вимагає її фундаментально змінити.

В НБУ назвали основні ризики для банківської системи