В НБУ назвали основні ризики для банківської системи

Ключовим ризиком для банківської системи лишається війна, однак ще одним додатковим ризиком став брак персоналу. Про це під час презентації «Звіту про фінансову стабільність» заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

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«Ключовим ризиком для банків лишається війна. Ще один додатковий ризик, про який банки зазначають — це брак персоналу. Хоча це проблема не тільки банківського сектору, а й економіки в цілому», — зазначила Рожкова.

Вона повідомила, що міжнародна підтримка зберігається і це дозволяє підтримувати макростабільність. Країни «Великої сімки» (G7) досягли принципової домовленості надати Україні пакет фінансової допомоги обсягом близько $50 млрд за рахунок прибутків від знерухомлених суверенних російських активів, і це той фактор, який знижує ризик невизначеності фінансування бюджету.

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Рожкова додала, що попри все банки зберігають фінансову стійкість та продовжують нарощувати обсяги ресурсної бази, так і обсяги кредитування.