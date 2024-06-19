Ключовим ризиком для банківської системи лишається війна, однак ще одним додатковим ризиком став брак персоналу. Про це під час презентації «Звіту про фінансову стабільність» заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.
В НБУ назвали основні ризики для банківської системи
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«Ключовим ризиком для банків лишається війна. Ще один додатковий ризик, про який банки зазначають — це брак персоналу. Хоча це проблема не тільки банківського сектору, а й економіки в цілому», — зазначила Рожкова.
Вона повідомила, що міжнародна підтримка зберігається і це дозволяє підтримувати макростабільність. Країни «Великої сімки» (G7) досягли принципової домовленості надати Україні пакет фінансової допомоги обсягом близько $50 млрд за рахунок прибутків від знерухомлених суверенних російських активів, і це той фактор, який знижує ризик невизначеності фінансування бюджету.
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Рожкова додала, що попри все банки зберігають фінансову стійкість та продовжують нарощувати обсяги ресурсної бази, так і обсяги кредитування.
Коментарі - 2
А ще є стаття Мінфіну: https://minfin.com.ua/ua/2024/02/06/120971597/ під назвою
«Цінні кадри: скільки заробляють топи Нацбанку, Привату, Ощаду та Сенс Банку»
Де і зазначені зарплати Голови Нацбанку України Андрія Пишного, Пишний за 2023 рік отримав офіційної зарплати 7,5 млн грн, або в середньому 628,9 тис. грн на місяць.
А ще в пана Пишного є ШІСТЬ замісників, думаєте вони менше заробляють?)
Заступники голови НБУ декларації за 2023 рік на НАЗК не публікували, однак, можна вивчити попередні звіти (адже регулятор не змінював їхні оклади під час великої війни):
перший заступник голови Катерина Рожкова — 6,06 млн грн за 2022 рік, 504,8 тис. грн в середньому на місяць;
заступник голови Юрій Гелетій — 5,9 млн грн за 2022 рік, 492,1 тис. грн/міс.;
заступник голови Ярослав Матузка — 5,8 млн грн за 2022 рік, 482,9 тис. грн/міс.;
заступник голови Сергій Ніколайчук — 5,8 млн грн за 2022 рік, 482,6 тис. грн/міс.;
заступник голови Дмитро Олійник — 1,1 млн грн за 2 місяці та 4 робочі дні 2022 року, 500,6 тис. грн/міс.;
заступник голови Олексій Шабан — 5,95 млн грн за 2022 рік, 496,1 тис. грн/міс.
Разом 6 замісників Пишного за 2022 рік під час війни отримали 30 мільйонів 610 тисяч гривень.
Згадаєте наступного разу їх зп, коли побачите посадовців, котрі будуть кричати, що корупції в нас «немає» або коли будете бачити білборди з закликами «донатити», їх зп викликає бажання «донатити».