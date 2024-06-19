В НБУ назвали основні ризики для банківської системи

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 червня 2024, 15:08

В НБУ назвали основні ризики для банківської системи

Ключовим ризиком для банківської системи лишається війна, однак ще одним додатковим ризиком став брак персоналу. Про це під час презентації «Звіту про фінансову стабільність» заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

Ключовим ризиком для банківської системи лишається війна, однак ще одним додатковим ризиком став брак персоналу.
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Ключовим ризиком для банків лишається війна. Ще один додатковий ризик, про який банки зазначають — це брак персоналу. Хоча це проблема не тільки банківського сектору, а й економіки в цілому», — зазначила Рожкова.

Вона повідомила, що міжнародна підтримка зберігається і це дозволяє підтримувати макростабільність. Країни «Великої сімки» (G7) досягли принципової домовленості надати Україні пакет фінансової допомоги обсягом близько $50 млрд за рахунок прибутків від знерухомлених суверенних російських активів, і це той фактор, який знижує ризик невизначеності фінансування бюджету.

Читайте також: Банки зберігають стійкість, збільшують кредитування і фінансування бюджету — звіт про фінстабільність

Рожкова додала, що попри все банки зберігають фінансову стійкість та продовжують нарощувати обсяги ресурсної бази, так і обсяги кредитування.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
19 червня 2024, 15:34
#
За даними річної декларації, зарплата Рожкової в НБУ за 2023 рік становила 5,9 млн грн. © Економічна правда

А ще є стаття Мінфіну: https://minfin.com.ua/ua/2024/02/06/120971597/ під назвою
«Цінні кадри: скільки заробляють топи Нацбанку, Привату, Ощаду та Сенс Банку»

Де і зазначені зарплати Голови Нацбанку України Андрія Пишного, Пишний за 2023 рік отримав офіційної зарплати 7,5 млн грн, або в середньому 628,9 тис. грн на місяць.

А ще в пана Пишного є ШІСТЬ замісників, думаєте вони менше заробляють?)

Заступники голови НБУ декларації за 2023 рік на НАЗК не публікували, однак, можна вивчити попередні звіти (адже регулятор не змінював їхні оклади під час великої війни):​
перший заступник голови Катерина Рожкова — 6,06 млн грн за 2022 рік, 504,8 тис. грн в середньому на місяць;
заступник голови Юрій Гелетій — 5,9 млн грн за 2022 рік, 492,1 тис. грн/міс.;
заступник голови Ярослав Матузка — 5,8 млн грн за 2022 рік, 482,9 тис. грн/міс.;
заступник голови Сергій Ніколайчук — 5,8 млн грн за 2022 рік, 482,6 тис. грн/міс.;
заступник голови Дмитро Олійник — 1,1 млн грн за 2 місяці та 4 робочі дні 2022 року, 500,6 тис. грн/міс.;
заступник голови Олексій Шабан — 5,95 млн грн за 2022 рік, 496,1 тис. грн/міс.

Разом 6 замісників Пишного за 2022 рік під час війни отримали 30 мільйонів 610 тисяч гривень.

Згадаєте наступного разу їх зп, коли побачите посадовців, котрі будуть кричати, що корупції в нас «немає» або коли будете бачити білборди з закликами «донатити», їх зп викликає бажання «донатити».
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
19 червня 2024, 15:35
#
До речі цікаво скільки «донатять» пан Пишний і шестеро його коршунів, ой, замісників, на ЗСУ, адже народ закликають і йти воювати, і донатити, і платити податки чемно, і всі закони виконувати.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами