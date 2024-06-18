Tesla розпочала боротьбу за юридичне визнання голосування акціонерів на користь рекордної компенсації Ілона Маска у $56 млрд, пише Reuters.
18 червня 2024, 13:12
Tesla у суді буде підтверджувати рішення про виплату рекордної премії Ілону Маску
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Грег Варалло, адвокат акціонерів у справі проти пакета заробітної плати, заявив, що підтвердження виплати «не має юридичної сили» для справи, але адвокати компанії так не вважають й збираються підтвердити виплату.
Нагадаємо, що акціонери Tesla таки схвалили виплату Маску, яка стала найбільшою в історії корпоративною премією.
Сам мільярдер раніше погрожував, що може залишити компанію, якщо йому не заплатять.
Джерело: Мінфін
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