Акціонери Tesla проголосували за виплату у $56 мільярдів Ілону Маску

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Підтримка Маска

«Дякую за вашу підтримку!»? — сказав Маск у своєму пості на X.

Схвалення переважною більшістю акціонерів найбільших умов винагороди в корпоративній історії США може розвіяти занепокоєння інвесторів щодо майбутнього Маска в компанії, а також надати виробнику електромобілів рушій в його боротьбі за скасування судового рішення про анулювання зарплатного пакета.

«Навіть якщо акціонери схвалять старий пакет, неясно, чи визнає суд Делавера це голосування дійсним», — сказав Адам Бадаві, професор права в Каліфорнійському університеті в Берклі.

Читайте:«Бонус для Маска»: Акціонерам Tesla запропонували знову дозволити виплатити Маску $56 млрд

Результат буде оголошено на зустрічі в штаб-квартирі Tesla в Техасі о 16:30 (21:30 за Гринвічем).

Особа, знайома з попередніми результатами голосування, повідомила, що комбінація голосів великих інституційних інвесторів та роздрібних інвесторів дала перевагу результату «так» над «ні».

Великі довірені фірми Glass Lewis та Institutional Shareholder Services (ISS) закликали акціонерів відхилити зарплатний пакет, а великі інвестори, в тому числі Норвезький суверенний фонд, заявили, що голосуватимуть проти.

Акціонери можуть змінити своє рішення до початку річних зборів.

Акціонери Tesla також голосують за інші пропозиції, включаючи перенесення юридичної штаб-квартири зі штату Делавер до Техасу, а також переобрання двох членів ради директорів: брата Ілона Маска Кімбала Маска та Джеймса Мердока.

Бонус для Маска

Бонус на загальну суму $56 млрд від Tesla схвалили Маску в 2018 році. Це стало найбільшим компенсаційним пакетом від публічної компанії за історію.

Винагорода складалася з 12 траншів опціонів на акції Tesla, які мали перейти Маску за умови, що капіталізація автовиробника збільшиться на $50 млрд, а сама компанія досягне певних цілей виручки.

Однак того ж року акціонер Tesla Річард Торнетта зажадав анулювати бонус, вважаючи його несправедливим. Торнетта подав відповідний позов до суду. Також із критикою угоди виступив і великий інвестор — пенсійний фонд California State Teachers' Retirement System (CalSTRS).

Як пише Business Insider, наростаючі проблеми з бізнесом Tesla завдали серйозного удару по капіталу Ілона Маска. Якщо в листопаді 2021 року Маск займав перше місце в рейтингу мільярдерів Bloomberg зі статками $340 млрд, то на момент закриття торгів 16 квітня 2024 року активи мільярдера оцінювалися «всього» в $178 млрд. Котирування Tesla з досягнутого в 2021 році піку в $415 за папір на 62%. За підсумками торгів 16 квітня акції коштували вже 157 доларів за штуку.

У грудні 2023 року у Tesla налічувалося трохи менш як 140,5 тис. співробітників, зазначав CNBC. Загалом з початку року акції Tesla подешевшали на 36,77%. На торгах у середу, 17 квітня, котирування на момент впали на 1,38%, до $154,95.