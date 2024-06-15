Індія скуповує золото: У травні країна імпортувала на $3,333 млрд

Індія у травні 2024 року імпортувала золота на $3,333 млрд, повідомило Міністерство торгівлі та промисловості країни.

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Попит на золото

Це на 10% менше, ніж у травні минулого року, але на 7% більше, ніж у квітні 2024 року.

Попит на золото в період свята Акшая Трітя залишався високим, зазначає аналітик World Gold Council Кавіта Чако. Тепер відновлення попиту буде прив'язане до сезону свят, який розпочнеться у серпні-вересні, до того часу попит на прикраси, ймовірно, залишиться низьким, покупки обмежаться весіллями, а ось попит на монети та зливки, швидше за все, збережеться, прогнозує аналітик.

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Всього за перші 5 місяців року імпорт золота до Індії склав $16,039 млрд, що на 42% більше від результату відповідного періоду минулого року.

За підсумками 2023 року, Індія імпортувала майже 744 тонни золота на $42,581 млрд. У натуральному вираженні обсяг зріс на 4%, у вартісному — на 16%.

Індія є одним із найбільших споживачів золота у світі, практично не виробляючи його сама.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», обсяги золота у золотовалютних резервах світових ЦП у квітні, за попередніми даними, збільшилися на 32,7 тонни.

Найбільшими покупцями стали Центральний банк Туреччини (+8 тонн), Національний банк Казахстану (+6 тонн), Резервний банк Індії (+6 тонн), Національний банк Польщі (+5 тонн), Валютне управління Сінгапуру (+4 тонни), ЦБ росії (+3 тонни) та Чеський національний банк (+2 тонни).