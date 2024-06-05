Світові ЦБ збільшили обсяги золотих резервів майже на 33 тонни у квітні

Обсяги золота в золотовалютних резервах світових ЦБ у квітні, за попередніми даними, збільшилися на 32,7 тонни, підрахувала Всесвітня рада із золота (World Gold Council, WGC).

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Стрімке зростання цін на золото в березні викликало низку питань. Одне із них полягало у тому, чи змінять центральні банки, чий попит був названий ключовою причиною недавнього ралі, свою поведінку щодо купівлі золота у відповідь на це", — йдеться в огляді.

На думку аналітика WGC Кришана Гопола, дані за квітень можуть свідчити про те, що «світові ЦБ поки що не оговталися від ралі цін на золото і продовжують стратегічний курс на покупки металу».

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За даними організації, вісім центральних банків збільшили свої золоті резерви на тонну чи більше у квітні.

Хто скуповує золото

Найбільшими покупцями стали Центральний банк Туреччини (+8 тонн), Національний банк Казахстану (+6 тонн), Резервний банк Індії (+6 тонн), Національний банк Польщі (+5 тонн), Валютне управління Сінгапуру (+4 тонни), ЦБ росії (+3 тонни) та Чеський національний банк (+2 тонни).

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А Народний банк Китаю, навпаки, повідомив про значне уповільнення темпів купівлі золота: його золоті резерви у квітні зросли менш ніж на 2 тонни, що стало найнижчим приростом за місяць з листопада 2022 року.

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