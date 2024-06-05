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5 червня 2024, 9:38

Світові ЦБ збільшили обсяги золотих резервів майже на 33 тонни у квітні

Обсяги золота в золотовалютних резервах світових ЦБ у квітні, за попередніми даними, збільшилися на 32,7 тонни, підрахувала Всесвітня рада із золота (World Gold Council, WGC).

Обсяги золота в золотовалютних резервах світових ЦБ у квітні, за попередніми даними, збільшилися на 32,7 тонни, підрахувала Всесвітня рада із золота (World Gold Council, WGC).►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниСтрімке зростання цін на золото в березні викликало низку питань.
Фото:depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Стрімке зростання цін на золото в березні викликало низку питань. Одне із них полягало у тому, чи змінять центральні банки, чий попит був названий ключовою причиною недавнього ралі, свою поведінку щодо купівлі золота у відповідь на це", — йдеться в огляді.

На думку аналітика WGC Кришана Гопола, дані за квітень можуть свідчити про те, що «світові ЦБ поки що не оговталися від ралі цін на золото і продовжують стратегічний курс на покупки металу».

Читайте: Світові центробанки у березні збільшили загальні запаси золота на 16 тонн

За даними організації, вісім центральних банків збільшили свої золоті резерви на тонну чи більше у квітні.

Хто скуповує золото

Найбільшими покупцями стали Центральний банк Туреччини (+8 тонн), Національний банк Казахстану (+6 тонн), Резервний банк Індії (+6 тонн), Національний банк Польщі (+5 тонн), Валютне управління Сінгапуру (+4 тонни), ЦБ росії (+3 тонни) та Чеський національний банк (+2 тонни).

Читайте також: Монети, зливки та «паперове» золото: три варіанти вкласти кошти у благородний метал в Україні

А Народний банк Китаю, навпаки, повідомив про значне уповільнення темпів купівлі золота: його золоті резерви у квітні зросли менш ніж на 2 тонни, що стало найнижчим приростом за місяць з листопада 2022 року.

Нагадаємо

Світові центробанки у березні збільшили обсяги золота у своїх золотовалютних резервах на 15,7 тонни: закупівлі 40,4 тонни більш ніж компенсували продаж 24,7 тонни.

У лютому, за попередніми оцінками World Gold Council (WGC), банки закупили до золотовалютних резервів 19,1 тонни золота. Це в 2,4 рази менше уточнених результатів січня (45,4 тонни), і все ж таки приріст триває вже 9 місяців поспіль.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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