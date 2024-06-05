Обсяги золота в золотовалютних резервах світових ЦБ у квітні, за попередніми даними, збільшилися на 32,7 тонни, підрахувала Всесвітня рада із золота (World Gold Council, WGC).
Світові ЦБ збільшили обсяги золотих резервів майже на 33 тонни у квітні
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Стрімке зростання цін на золото в березні викликало низку питань. Одне із них полягало у тому, чи змінять центральні банки, чий попит був названий ключовою причиною недавнього ралі, свою поведінку щодо купівлі золота у відповідь на це", — йдеться в огляді.
На думку аналітика WGC Кришана Гопола, дані за квітень можуть свідчити про те, що «світові ЦБ поки що не оговталися від ралі цін на золото і продовжують стратегічний курс на покупки металу».
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За даними організації, вісім центральних банків збільшили свої золоті резерви на тонну чи більше у квітні.
Хто скуповує золото
Найбільшими покупцями стали Центральний банк Туреччини (+8 тонн), Національний банк Казахстану (+6 тонн), Резервний банк Індії (+6 тонн), Національний банк Польщі (+5 тонн), Валютне управління Сінгапуру (+4 тонни), ЦБ росії (+3 тонни) та Чеський національний банк (+2 тонни).
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А Народний банк Китаю, навпаки, повідомив про значне уповільнення темпів купівлі золота: його золоті резерви у квітні зросли менш ніж на 2 тонни, що стало найнижчим приростом за місяць з листопада 2022 року.
Нагадаємо
Світові центробанки у березні збільшили обсяги золота у своїх золотовалютних резервах на 15,7 тонни: закупівлі 40,4 тонни більш ніж компенсували продаж 24,7 тонни.
У лютому, за попередніми оцінками World Gold Council (WGC), банки закупили до золотовалютних резервів 19,1 тонни золота. Це в 2,4 рази менше уточнених результатів січня (45,4 тонни), і все ж таки приріст триває вже 9 місяців поспіль.
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