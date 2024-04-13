Україна отримає 1,5 мільярда євро у квітні, та ще 1,9 мільярда євро у травні — Домбровскіс

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Що анонсували в ЄС

«Український фонд набув операційної спроможності. Єврокомісія здійснила перший платіж в обсязі 4,5 млрд євро виключного перехідного фінансування для України. Наступний платіж в 1,5 млрд запланований у цьому місяці, якщо всі умови будуть дотримані. Тож це забезпечує „лінію життя“ від ЄС, щоб у ці надзвичайно важкі часи допомогти Україні продовжити надання ключових громадських послуг та зберегти функціонування держави, тоді як росія продовжує свою жорстоку війну», — сказав представник Європейської комісії.

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Він зауважив, що Єврокомісія представила на розгляд європейських міністрів Український план, який був переданий Єврокомісії урядом України кілька тижнів тому. Цей документ зосереджує увагу на впровадженні структурних реформ, подоланні бар'єрів для зростання, залученні інвестицій у ключові сектори економіки, а також заходи із подальшої адоптації українського законодавства до законів та стандартів ЄС, в контексті просування України до членства в Євросоюзі.

За словами Домбровскіса, саме цей Український план буде головним інструментом імплементації Українського фонду в бюджеті ЄС на 2024−2027 роки.

«Наступний кроком буде оцінка Єврокомісією Українського плану, з метою встановлення щоквартальних індикаторів (для оцінки) стану реформ та витрат, з метою відкриття можливості для наступних траншів. Ми завершимо цю роботу дуже швидко та надамо нашу оцінку Раді ЄС. Щойно такі висновки будуть ухвалені, це відкриє для України можливість отримати 1,9 млрд євро попереднього фінансування, ймовірно, у травні», — зазначив Домбровскіс.

Він привітав важливі рішення міністрів, які надають Європейському Союзу можливість брати участь у збільшенні капіталізації ЄБРР, для ефективного продовження фінансової підтримки України.

Крім того, за словами представника Єврокомісії, міністри фінансів ЄС сьогодні мали продуктивне обговорення з Європейським інвестиційним банком щодо подальших інвестицій в європейський сектор безпеки й оборони.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 1 лютого Лідери ЄС досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.

Ukraine Facility — це чотирирічна програма загальним обсягом 50 млрд євро. Значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту.

Ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Він дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції.

ЄС має допомогти покрити потреби України на 2024−2027 роки, за допомогою 33 мільярдів євро дешевих позик і 17 мільярдів грантів з бюджету ЄС, щоб надати Києву стабільне фінансування під час боротьби з вторгненням росії.