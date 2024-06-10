Volvo зі штаб-квартирою у Швеції, мажоритарним власником якої є китайський автовиробник Geely, розглядає плани перенесення виробництва деяких авто з КНР до Бельгії. Про це повідомляє The Times із посиланням на власні джерела.
Volvo розглядає варіант перенесення виробництва з Китаю до Бельгії на тлі ймовірної війни тарифів
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Компанія Volvo розглядала можливість припинення продажів електромобілів китайського виробництва, що прямують до Європи, якщо будуть введені мита.
Європейська комісія розпочала консультації щодо введення тарифів на імпорт китайських електромобілів на тлі заяв про те, що китайські виробники підривають позиції західних конкурентів завдяки підтримці величезних державних субсидій. Рішення очікується на цьому тижні.
Зараз ЄС встановлює 10-відсотковий тариф на електромобілі китайського виробництва. Експерти кажуть, що він може збільшитися до 25−30%. США нещодавно оголосили про плани збільшити свої тарифи на імпорт електромобілів з Китаю з 25% до 100%.
Аналітики кажуть, що Volvo є найбільш вразливою до дій ЄС у середньостроковій перспективі.
При цьому, наразі Volvo розглядає можливість перенесення виробництва моделей EX30 і EX90 з Китаю до Бельгії, як очікується, це зведе нанівець необхідність у припинені експорту авто вироблених у КНР електромобілів.
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Responding to strong demand for the car, Volvo Cars has decided that it will start building the new fully electric Volvo EX30 in its Ghent plant in Belgium from 2025, expanding production capacity for its celebrated small SUV.