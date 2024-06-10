Volvo розглядає варіант перенесення виробництва з Китаю до Бельгії на тлі ймовірної війни тарифів

Volvo зі штаб-квартирою у Швеції, мажоритарним власником якої є китайський автовиробник Geely, розглядає плани перенесення виробництва деяких авто з КНР до Бельгії. Про це повідомляє The Times із посиланням на власні джерела.

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Компанія Volvo розглядала можливість припинення продажів електромобілів китайського виробництва, що прямують до Європи, якщо будуть введені мита.

Європейська комісія розпочала консультації щодо введення тарифів на імпорт китайських електромобілів на тлі заяв про те, що китайські виробники підривають позиції західних конкурентів завдяки підтримці величезних державних субсидій. Рішення очікується на цьому тижні.

Зараз ЄС встановлює 10-відсотковий тариф на електромобілі китайського виробництва. Експерти кажуть, що він може збільшитися до 25−30%. США нещодавно оголосили про плани збільшити свої тарифи на імпорт електромобілів з Китаю з 25% до 100%.

Аналітики кажуть, що Volvo є найбільш вразливою до дій ЄС у середньостроковій перспективі.

При цьому, наразі Volvo розглядає можливість перенесення виробництва моделей EX30 і EX90 з Китаю до Бельгії, як очікується, це зведе нанівець необхідність у припинені експорту авто вироблених у КНР електромобілів.