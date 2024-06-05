НБУ назвав причину росту попиту на валюту, центробанки збільшили обсяги золота: головне за середу

Чистий попит клієнтів на іноземну валюту за безготівковими операціями в травні збільшився на 41% у зв'язку зі збільшенням бюджетних видатків, що пов'язано з надходженнями міжнародної допомоги в березні-квітні.

Податок на прибуток у травні забезпечив понад чверть доходів загального фонду держбюджету

За даними Державної казначейської служби, за травень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,8 млрд гривень.

Світові ЦБ збільшили обсяги золотих резервів майже на 33 тонни у квітні

Обсяги золота в золотовалютних резервах світових ЦБ у квітні, за попередніми даними, збільшилися на 32,7 тонни, підрахувала Всесвітня рада із золота.

BlackRock та Citadel Securities готують до запуску нову національну фондову біржу в США

Група компаній за підтримки фінансових гігантів BlackRock і Citadel Securities планує запустити нову національну фондову біржу в США — Texas Stock Exchange (TXSE).