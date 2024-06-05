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5 червня 2024, 9:11

Податок на прибуток у травні забезпечив понад чверть доходів загального фонду держбюджету

За даними Державної казначейської служби, за травень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,8 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

За даними Державної казначейської служби, за травень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,8 млрд гривень.
Фото:depositphotos

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Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

  • 42,1 млрд грн — податку на прибуток підприємств;
  • 38,6 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
  • 20,2 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 32,9 млрд, відшкодовано — 12,7 млрд грн);
  • 17,5 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
  • 17,2 млрд грн — акцизного податку;
  • 5,4 млрд грн — рентної плати за користування надрами;
  • 3,9 млрд грн — ввізного та вивізного мита.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 106,9% (+6,4 млрд грн), Державною митною службою — 112,1% (+5,2 млрд грн).

В цілому, за підсумками травня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 229,1 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Genna Smatko
Genna Smatko
5 червня 2024, 12:40
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А якщо би податки сплатили всі з зеленої влади яким не в чумаданах заносять, а машинами завозять ото було би діло. Янукович нервозно курить в сторонці бо він не знав що так можна було.
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Smerch747
Smerch747
5 червня 2024, 12:42
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Якщо ви не платите податки, то — ви платете 49% пдв + акцизи, які вже в товарі а ще 28% які платять підприємства і закладають це в ціну товара. А ви точно не платите податки?)))
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