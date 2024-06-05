За даними Державної казначейської служби, за травень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,8 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.
5 червня 2024, 9:11
Податок на прибуток у травні забезпечив понад чверть доходів загального фонду держбюджету
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Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:
- 42,1 млрд грн — податку на прибуток підприємств;
- 38,6 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;
- 20,2 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 32,9 млрд, відшкодовано — 12,7 млрд грн);
- 17,5 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
- 17,2 млрд грн — акцизного податку;
- 5,4 млрд грн — рентної плати за користування надрами;
- 3,9 млрд грн — ввізного та вивізного мита.
При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 106,9% (+6,4 млрд грн), Державною митною службою — 112,1% (+5,2 млрд грн).
В цілому, за підсумками травня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 229,1 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Джерело: Мінфін
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