Податок на прибуток у травні забезпечив понад чверть доходів загального фонду держбюджету

За даними Державної казначейської служби, за травень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,8 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:

42,1 млрд грн — податку на прибуток підприємств;

38,6 млрд грн — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

20,2 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 32,9 млрд, відшкодовано — 12,7 млрд грн);

17,5 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

17,2 млрд грн — акцизного податку;

5,4 млрд грн — рентної плати за користування надрами;

3,9 млрд грн — ввізного та вивізного мита.

При цьому виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 106,9% (+6,4 млрд грн), Державною митною службою — 112,1% (+5,2 млрд грн).

В цілому, за підсумками травня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 229,1 млрд грн податків, зборів та інших платежів.