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5 червня 2024, 17:15

Японська криптобіржа придбає біткоїни на $300 млн для компенсацій від злому

Японська криптобіржа DMM Bitcoin оголосила про плани залучити 50 млрд ієн ($321 млн) від афілійованих компаній, щоб купити біткоїни для виплати компенсацій потерпілим від злому користувачам. Про це пише Bloomberg.

Японська криптобіржа DMM Bitcoin оголосила про плани залучити 50 млрд ієн ($321 млн) від афілійованих компаній, щоб купити біткоїни для виплати компенсацій потерпілим від злому користувачам.
Фото:depositphotos

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Деталі

31 травня хакерам вдалося вивести 4502,9 BTC із гаманців біржі. Це стало сьомим за величиною розкраданням криптовалюти в історії, згідно з даними аналітичної компанії Chainalysis.

Злом став другим за розміром викраденого серед криптобірж у Японії. У 2018 році з майданчика Coincheck в результаті атаки хакера викрали криптовалюту NEM на 58 млрд японських ієн — приблизно $370 млн за поточним курсом.

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На інцидент звернули увагу регулятори та Мінфін Японії. Від біржі вимагали провести розслідування та подати план виплати компенсацій.

Біржа DMM Bitcoin належить японській групі компаній DMMcom, яка працює ще з 1990-х років. Діяльність DMMcom пов'язана з електронною комерцією, іграми, стрімінговими сервісами, послугами інтернет-провайдера та іншими сервісами.

Глава компанії Кейші Камеяма відомий як магнат індустрії розваг для дорослих та один із піонерів інтернету. Його компанія виросла в цілу групу підприємств у різних сферах бізнесу, що зробило його одним із найбагатших людей Японії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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