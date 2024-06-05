26% украинцев владеют криптоактивами

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 июня 2024, 14:22 Читати українською

26% украинцев владеют криптоактивами

Украинцы больше инвестируют в криптоактивы, чем облигации или акции компаний. Об этом пишет ForkLog со ссылкой на соцопрос Gradus Research.

Украинцы больше инвестируют в криптоактивы, чем облигации или акции компаний.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

26% наших граждан владеют криптоактивами, что немного больше, чем инвестиции в ценные металлы.

Впрочем, недвижимость остается наиболее популярным вложением, а на втором месте — банковские депозиты.

47% респондентов рассказали, что пользуются криптовалютой из-за ее популярности и актуальности. 40% украинцев привлекают инвестиционные возможности, 38% потенциально высокий доход. Среди часто упоминавшихся факторов были защита от инфляции, открытость, доступность и анонимность.

Половина тех, кто еще не владеет цифровыми активами, заинтересованы в том, чтобы приобрести их в будущем.

37% остаются равнодушными к криптовалютам. 64% опрошенных не готовы взаимодействовать с ними за неимением знаний и понимания.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
5 июня 2024, 14:49
#
А таврии считают летающими тарелками)))
+
0
Anatoll France
Anatoll France
5 июня 2024, 15:23
#
Це ті що нили пр опів вареника? Типові брехуни.
+
+15
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
5 июня 2024, 15:29
#
Цей відсоток буде тільки збільшуватись
+
+30
bonv
bonv
5 июня 2024, 16:02
#
А 73% вибрали нелоха!
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
5 июня 2024, 16:04
#
Чем вы недовольны ? что бы поменяли ?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами