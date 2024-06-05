26% украинцев владеют криптоактивами

Украинцы больше инвестируют в криптоактивы, чем облигации или акции компаний. Об этом пишет ForkLog со ссылкой на соцопрос Gradus Research.

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26% наших граждан владеют криптоактивами, что немного больше, чем инвестиции в ценные металлы.

Впрочем, недвижимость остается наиболее популярным вложением, а на втором месте — банковские депозиты.

47% респондентов рассказали, что пользуются криптовалютой из-за ее популярности и актуальности. 40% украинцев привлекают инвестиционные возможности, 38% потенциально высокий доход. Среди часто упоминавшихся факторов были защита от инфляции, открытость, доступность и анонимность.

Половина тех, кто еще не владеет цифровыми активами, заинтересованы в том, чтобы приобрести их в будущем.

37% остаются равнодушными к криптовалютам. 64% опрошенных не готовы взаимодействовать с ними за неимением знаний и понимания.