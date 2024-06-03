Укренерго: Сьогодні увесь день діятимуть графіки відключення світла

3 червня у всіх областях можливі відключення світла за графіками. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

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Ліміти на споживання

«3 червня з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії», — повідомили в компанії.

Там зазначили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.

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Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не будуть обмежувати.

Нагадаємо

росія продовжує здійснювати атаки по енергетичній інфраструктурі України. Позавчора окупанти обстріляли дві теплоелектростанції. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання на двох ТЕС.

В п'ятницю уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі Києва.