Укренерго попередило про відключення електроенергії 2 червня (оновлено)

У неділю, 2 червня, по всій території України діятимуть ліміти на споживання електроенергії для населення та промисловості — з 19:00 до 24:00. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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У ДТЕК зазначили, що в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях сьогодні будуть діяти графіки відключень з 18:00 до 24:00.

Екстрені відключення

Пізніше у ДТЕК заявили про екстрені відключення в цих областях.

«Екстрені відключення: Київ, Київська область, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина. На жаль, важка ситуація в енергосистемі після обстрілів рф триває. Тому за вказівкою Укренерго, застосовуються екстрені відключення», — зазначили в компанії.

Оновлено

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що екстрені відключення електроенергії застосовують по всій території України.

Пізніше в Укренерго повідомили, що аварійних відключень сьогодні не буде на Волині, Закарпатті та Львівщині.

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуються.

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Нагадаємо

росія продовжує здійснювати атаки по енергетичній інфраструктурі України. Вчора окупанти обстріляли дві теплоелектростанції. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання на двох ТЕС.

В п'ятницю уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі Києва.