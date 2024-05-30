Головне за четвер: Що робити з євро, зростання долара та інвестиція в житло на Заході України

На тлі активного зльоту котирувань долара багато хто випустив із уваги стрімкий стрибок курсу євро до рівнів 43,92/43,93 гривень на міжбанку і до 45 гривень — в обмінниках. Тож, не лише долар, а й євро став інструментом для отримання наддоходу від торгівлі валютою.

Нацбанк знову підвищив курс долара до історичного максимуму

Національний банк знову підвищив курс долара до гривні до історичного максимуму. Офіційний курс на 31 травня 2024 року встановлено на рівні: 40,5001 грн за 1 долар (+0,0169 грн). Попередній максимум було зафіксовано день тому, 30 травня — 40,4832.

Житло на Заході України, як інвестиція: що купувати та скільки можна заробити

Ринок нерухомості західних регіонів активно відновлюється: попит на нове житло зростає разом із цінниками. «Мінфін» з'ясував, що зараз відбувається з сегментом інвестиційного житла у західних областях та які нюанси варто враховувати покупцям.

Долар за 40 — вже факт: який курс валют побачимо в червні (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про: що відбувається на валютному ринку, чому росте курс долара, вплив ОВДП на курс долара, прогноз курсу долара та євро на червень, прогноз курсу долара та євро на період з 30 травня по 5 червня.

ЕКА почало страхувати український бізнес від воєнних ризиків

Державне Експортно-кредитне агентство почало приймати заявки від бізнесу на страхування від воєнних та політичних ризиків. Раніше поліс страхування від воєнних ризиків в Україні могли придбати лише іноземні компанії. Їх інвестиції готові страхувати міжнародні агенції MIGA та DFC. Такі страховки в Україні вже залучили низка інвесторів.