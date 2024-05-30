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30 травня 2024, 20:00

Головне за четвер: Що робити з євро, зростання долара та інвестиція в житло на Заході України

Євро вже майже по 45 гривень: що з ним робити на довгих та коротких дистанціях

На тлі активного зльоту котирувань долара багато хто випустив із уваги стрімкий стрибок курсу євро до рівнів 43,92/43,93 гривень на міжбанку і до 45 гривень — в обмінниках. Тож, не лише долар, а й євро став інструментом для отримання наддоходу від торгівлі валютою.

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Долар за 40 — вже факт: який курс валют побачимо в червні (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про: що відбувається на валютному ринку, чому росте курс долара, вплив ОВДП на курс долара, прогноз курсу долара та євро на червень, прогноз курсу долара та євро на період з 30 травня по 5 червня.

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Державне Експортно-кредитне агентство почало приймати заявки від бізнесу на страхування від воєнних та політичних ризиків. Раніше поліс страхування від воєнних ризиків в Україні могли придбати лише іноземні компанії. Їх інвестиції готові страхувати міжнародні агенції MIGA та DFC. Такі страховки в Україні вже залучили низка інвесторів.

Джерело: Мінфін
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