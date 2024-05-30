ЕКА почало страхувати український бізнес від воєнних ризиків

Державне Експортно-кредитне агентство почало приймати заявки від бізнесу на страхування від воєнних та політичних ризиків. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Що відомо

Раніше поліс страхування від воєнних ризиків в Україні могли придбати лише іноземні компанії. Їх інвестиції готові страхувати міжнародні агенції MIGA та DFC. Такі страховки в Україні вже залучили низка інвесторів.

Тепер це може робити й ЕКА для українських компаній.

До ризиків, від яких може страхувати ЕКА, входять війна, зміна влади, теракти, окупація.

Компанія пропонує два продукти: страхування прямих інвестицій (для інвесторів, які мають частку понад 10% у підприємстві) і страхування інвестиційних кредитів банків.

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На які суми страхуватимуть

Максимальна сума інвестицій, яку ЕКА наразі готова страхувати — 200 млн грн, розказав ініціатор закону Дмитро Киселевський.

Страховий тариф для прямих інвестицій становитиме 0,49−8,05%, для інвестиційних кредитів — 0,95−4,05%.

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