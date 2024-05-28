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28 травня 2024, 18:16

Нацкомісія підвищила тарифи водоканалів для бізнесу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів низки водоканалів. Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 28 травня, повідомляє Укрінформ.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів низки водоканалів.
Фото: freepik.com

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«Приймаємо рішення по 35 ліцензіатах для непобутових споживачів. Населення це не стосується», — заявив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Водовідведення

Так, із 1 червня будуть діяти такі оптові тарифи на водовідведення (за 1 кубометр без ПДВ):

  • КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» — 11,88 грн;
  • КП «Водоканал» (Запоріжжя) — 10,45 грн;
  • КП «Івано-Франківськводоекотехпром» — 6,87 грн;
  • Львівводоканал — 9,02 грн;
  • Чернівціводоканал — 10,28 грн;
  • Київводоканал — 9,66 грн;
  • Дніпроводоканал — 11,69 грн;
  • Житомирводоканал — 17,24 грн;
  • Черкасиводоканал — 10,51 грн.

Водопостачання

Тариф на централізоване водопостачання для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ):

  • КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» — 30,36 грн;
  • КП «Водоканал» (Запоріжжя) — 24,53 грн;
  • КП «Івано-Франківськводоекотехпром» — 17,45 грн;
  • Львівводоканал — 20,04 грн;
  • Чернівціводоканал — 23,89 грн;
  • Київводоканал — 21,42 грн;
  • Дніпроводоканал — 24,18 грн;
  • Житомирводоканал — 32,34 грн;
  • Черкасиводоканал — 20,19 грн.

Найвищі тарифи на водопостачання для непобутових споживачів встановлені для ПрАТ «Енергоресурси» — 53,39 грн за 1 кубометр. Найвищий тариф на водовідведення — для КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради (42,37 грн за 1 кубометр).

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Тарифи для населення

Наголошується, що тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення залишаються на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що, за словами голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслана Слободяна, тарифи на електроенергію можуть підвищити вже цього року через необхідність залучити значні фінансові ресурси для відновлення енергооб'єктів після російських атак.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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