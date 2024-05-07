Тарифи на електроенергію можуть зрости вже цього року — Держенергонагляд

Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже цього року через необхідність залучити значні фінансові ресурси для відновлення енергооб'єктів після російських атак. Про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян.

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«Ймовірно, доведеться усе ж таки розглянути можливість залучення внутрішніх резервів — переглянути тариф на електроенергію… Оскільки потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для відновлення об'єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення, можливо, доцільно зробити вже цьогоріч», — сказав він.

Слободян нагадав, що раніше НБУ оприлюднив прогноз, де йшлося про поетапне підвищення тарифів упродовж кількох років, однак і в прогнозі Нацбанку зазначалося, що ціни на електроенергію можуть зрости швидше через складну ситуацію в енергетиці.

Збитки

За попередніми розрахунками, за останні півтора місяця збитки перевищили $1 млрд. Перекрити їх лише за рахунок діючого на сьогодні тарифу на електроенергію та наявної на сьогодні міжнародної допомоги неможливо, тому триває пошук шляхів розв’язання цього питання.

Чи будуть відключення

Коментуючи питання ймовірності блекаутів, Слободян зауважив, що про тотальний блекаут не йдеться.

«Але відключення, на жаль, можливі. Усе залежить від того, наскільки вдасться відновити пошкоджені енергооб'єкти до початку опалювального періоду», — зазначив він.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення у розмірі 2 гривень 64 копійок за кіловат до кінця травня.

Крім того, Кабмін затвердив постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа.