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7 травня 2024, 18:42

Тарифи на електроенергію можуть зрости вже цього року — Держенергонагляд

Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже цього року через необхідність залучити значні фінансові ресурси для відновлення енергооб'єктів після російських атак. Про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян.

Тарифи на електроенергію можуть підвищити вже цього року через необхідність залучити значні фінансові ресурси для відновлення енергооб'єктів після російських атак.
Фото: pixabay.com

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«Ймовірно, доведеться усе ж таки розглянути можливість залучення внутрішніх резервів — переглянути тариф на електроенергію… Оскільки потрібен дійсно великий фінансовий ресурс для відновлення об'єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення, можливо, доцільно зробити вже цьогоріч», — сказав він.

Слободян нагадав, що раніше НБУ оприлюднив прогноз, де йшлося про поетапне підвищення тарифів упродовж кількох років, однак і в прогнозі Нацбанку зазначалося, що ціни на електроенергію можуть зрости швидше через складну ситуацію в енергетиці.

Збитки

За попередніми розрахунками, за останні півтора місяця збитки перевищили $1 млрд. Перекрити їх лише за рахунок діючого на сьогодні тарифу на електроенергію та наявної на сьогодні міжнародної допомоги неможливо, тому триває пошук шляхів розв’язання цього питання.

Чи будуть відключення

Коментуючи питання ймовірності блекаутів, Слободян зауважив, що про тотальний блекаут не йдеться.

«Але відключення, на жаль, можливі. Усе залежить від того, наскільки вдасться відновити пошкоджені енергооб'єкти до початку опалювального періоду», — зазначив він.

Читайте також: Поступове зростання тарифів на комуналку: про що домовився уряд з МВФ

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення у розмірі 2 гривень 64 копійок за кіловат до кінця травня.

Крім того, Кабмін затвердив постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

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0
bosyak
bosyak
7 травня 2024, 19:37
#
Бажаєте проінвестувати за рахунок підвищення тарифів? Бескоштовно? Підніміть мені тариф на 2 грн, але якщо ці 2 грн інвестуєте в об'єкт енергетики, то логічно було б надати мені частину власності в цьому об'єкті на мої 2 грн. Інакше це або хітрожопость але совок головного мозку.
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0
Три літри
Три літри
7 травня 2024, 21:09
#
Так купи акції компанії і будеш тоді інвестором.
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0
Strain
Strain
7 травня 2024, 21:12
#
Так не в этом суть посыла=)
Правительство выделело 50 млрд грн на защиту двух ТЕЦ.
Сейчас эти две ТЕЦ лежат в руинах.
От чего и чем их защищали так и осталось загадкой.
В тюрьму никто не сел. Вопрос замяли.

А могли купить газогенераторов на эти деньги и децентрализировать систему.
Но когда деньги закопаны в руинах — проще доказать что их потратили, но коварные ракеты всё уничтожили и доказательств нет.
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
7 травня 2024, 20:13
#
Кому ви ці байки розказуєте. Минуло разу бюджетні дірки з підвищеного тарифу залатали, а на енергосистему копійки не виділили, тим паче евродонори займаються фінансуванням цієї отраслі. Ви і на газі такий скритий налог ввели колись і краплі газу добичу не підвищили, а вишли внуль тільки тому що війна і підприємства стоять розбиті. Арахамія я гнала електроенергію з раші так і торгує з ними заробляючи міліарди. Мені так здається що саме йому з рашею вигідно розбиті електростанції, бо як то кажуть співпадіня — не думаю.
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0
bosyak
bosyak
7 травня 2024, 20:29
#
Раша тут до чого, ми не пов’язані з нею з 22 року
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Три літри
Три літри
7 травня 2024, 21:09
#
Яким боком бюджетні дірки до тарифів на електрику?

Коли в таксі при високому попиті ціни ростуть. — це теж латання бюджетних дірок?
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