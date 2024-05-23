Вклади українців продовжують зростати: сума на рахунках фізосіб у банках перевищила 1,24 трлн грн

Станом на 1 травня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 244,2 млрд грн, що на 15,8 млрд грн більше показника попереднього місяця. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів .

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У Фонді зазначили, що останні три місяці номінальна сума вкладів фізосіб демонструє тенденцію до зростання.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок травня:

вклади у національній валюті - 801,6 млрд грн (+12,5 млрд грн за квітень);

вклади в іноземній валюті - 442,6 млрд грн (+3,3 млрд грн за квітень).

Частка ФОП

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня 2024 року становила 3,3%, а сума їх вкладів склала 139,4 млрд грн (11,2% від загальної суми вкладів). Вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року.

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Гарантія на вклади

У Фонді також нагадали, що з 13 квітня 2022 року на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 травня 2024 року в реєстрі учасників Фонду налічується 63 банки.