ЄС схвалив передачу активів рф, гривня оновлює мінімуми: головне за вівторок

У вівторок, 21 травня, Європейський союз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів рф. Цього року ця сума може скласти 3 млрд євро.Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський. 90% коштів підуть на військову підтримку.

Офіційні перемовини про вступ України в ЄС почнуться 25 червня — Politico

Україна та ЄС прагнуть розпочати переговори про членство в червні. Дипломати інтенсивно працюють з Угорщиною, щоб вона припинила опір членству у союзі нашої держави.

Нацбанк підняв офіційні курси долара та євро до нових максимумів

Національний банк України встановив на 22 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,8052 грн/$, а офіційний курс євро на рівні 43,26 грн. Це нові максимуми.

«Доступні кредити 5−7−9%» урізали: хто випав із програми та які є альтернативи

З початку травня 2024 року уряд серйозно посилив умови за основною кредитною програмою для українського бізнесу — «5−7−9%». Влада робить все, щоб банкіри активніше переводили ФОПів та корпоративних позичальників із «5−7−9%» на свої кредитні продукти та скорочували навантаження на бюджет.