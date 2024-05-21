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21 травня 2024, 15:24

Офіційні перемовини про вступ України в ЄС почнуться 25 червня — Politico

Україна та ЄС прагнуть розпочати переговори про членство в червні. Дипломати інтенсивно працюють з Угорщиною, щоб вона припинила опір членству у союзі нашої держави. Про це пише видання Politico.

Україна та ЄС прагнуть розпочати переговори про членство в червні.

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Офіційні особи Брюсселя наполягають на тому, щоб розпочати офіційні переговори про вступ України до Європейського Союзу вже наступного місяця, повідомляють джерела видання, знайомі з цим питанням.

П'ять дипломатів на умовах анонімності заявили, що перемовини розпочнуться на 25 червня.

Лідери ЄС заявили президенту Володимиру Зеленському в грудні минулого року, що хочуть, щоб Україна та Молдова приєдналися до союзу. Але формальна юридична процедура початку переговорів про членство була затримана через спротив Угорщини.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
21 травня 2024, 15:35
#
А прийняття Ісламу буде обовʼязковою умовою?
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0
bonv
bonv
21 травня 2024, 16:18
#
Перемовини то не вступ…
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0
Sinteo
Sinteo
21 травня 2024, 16:50
#
Ти слабоумне чи що? Тут окрім тебе дітей немає, які це не розуміють. На фіг ти це коментуєш, дятєл?
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+15
Lolik1837
Lolik1837
21 травня 2024, 17:07
#
Прекратили бы уже это морковку как перед ослом держать.
Это была бы огромная польза для Украины- понять , что ЕС нам не светит и что надо самим строить страну без надежд на подачки от «дяди»
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