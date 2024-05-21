Офіційні перемовини про вступ України в ЄС почнуться 25 червня — Politico

Україна та ЄС прагнуть розпочати переговори про членство в червні. Дипломати інтенсивно працюють з Угорщиною, щоб вона припинила опір членству у союзі нашої держави. Про це пише видання Politico.

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Офіційні особи Брюсселя наполягають на тому, щоб розпочати офіційні переговори про вступ України до Європейського Союзу вже наступного місяця, повідомляють джерела видання, знайомі з цим питанням.

П'ять дипломатів на умовах анонімності заявили, що перемовини розпочнуться на 25 червня.

Лідери ЄС заявили президенту Володимиру Зеленському в грудні минулого року, що хочуть, щоб Україна та Молдова приєдналися до союзу. Але формальна юридична процедура початку переговорів про членство була затримана через спротив Угорщини.