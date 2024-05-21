Нацбанк підняв офіційні курси долара та євро до нових максимумів

Національний банк України встановив на 22 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,8052 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 14 копійок. Це новий максимум. Попередній максимум було встановлено 22 квітня — 39,7879 грн/$.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

НБУ на 22 травня встановив офіційний курс євро на рівні 43,26 грн. Європейська валюта подорожчала на 18 копійок. Попередній максимум було зафіксовано 21 травня — 43,08 грн.

«Мінфін Валюта» — безкоштовна мобільна програма, в якій доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.