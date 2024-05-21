Національний банк України встановив на 22 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,8052 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 14 копійок. Це новий максимум. Попередній максимум було встановлено 22 квітня — 39,7879 грн/$.
21 травня 2024, 16:37
Нацбанк підняв офіційні курси долара та євро до нових максимумів
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Валютний ринок
НБУ на 22 травня встановив офіційний курс євро на рівні 43,26 грн. Європейська валюта подорожчала на 18 копійок. Попередній максимум було зафіксовано 21 травня — 43,08 грн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Что у вас за истерика из-за пары копеек…
22 апреля = 39,7879 грн/$.
22 мая = 39,8052 грн/$
За последний месяц оф.курс НБУ подрос на 1,73 копейки
Вам бы начать переживать за 30% рост тарифов на мобильную
связь от Киевстар или за рост тарифов на электроэнергию.