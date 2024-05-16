TikTok став найдорожчим брендом у Китаї, обігнавши найбільші державні банки КНР. Про це йдеться у щорічному звіті Brand Finance China 500.

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Вартість бренду соцмережі TikTok/Douyin за рік збільшилася на 28% до $84,2 млрд, тоді як Промислового і торгового банку Китаю (ICBC) — лише на 3,3% до $71,8 млрд.

На третє місце вийшла генерувальна компанія State Grid Corporation of China (+21%, до $71,15 млрд), відтіснивши на четверту позицію China Construction Bank (+4,7%, до $60,4 млрд). На п'ятій сходинці залишився Agricultural Bank Of China.

На шосте місце з восьмого піднявся Bank of China (+6,6%, до $50,5 млрд). Сьому позицію зберіг за собою бренд міцного алкогольного напою Moutai (+0,7%, до $50,1 млрд).

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Страховий бренд Ping An подешевшав на 0,7%, до $44,4 млрд, але при цьому піднявся на восьму сходинку рейтингу з дев'ятого.

Вартість телекомунікаційного бренда China Mobile збільшилася на 2%, до $44,2 млрд, унаслідок чого він досяг дев'ятого місця проти одинадцятого рік тому.

Месенджер WeChat опустився на десяте місце з шостого, оскільки його вартість впала на 16,8%, до $41,8 млрд.

Варто зазначити, що в цьому році з топ-10 випав бренд Huawei, який наразі перебуває на дванадцятій позиції.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не виключає введення заборони на TikTok в Євросоюзі.