Німеччина повідомила, скільки активів рф заморожено на території країни

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Що відомо

До цієї цифри включено активи приватних осіб та компаній, які потрапили під санкції після вторгнення росії в Україну, а також закордонні активи російського центробанку.

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При цьому в Мінфіні уточнили, що в майбутньому сума може змінитись через коливання вартості деяких активів, пов'язаних з росією.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Постійні представники країн-членів Європейського Союзу схвалили передання надходжень від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів Україні.

Наразі на рахунках країн-партнерів України заморожено близько $300 млрд російських активів.

Міжнародний депозитарій Euroclear за підсумками першого кварталу 2024 року отримав 1,566 млрд євро у вигляді процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів, що знаходяться під санкціями.