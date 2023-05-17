Станом на 12 квітня в Німеччині заморожені російські активи становлять 5,23 млрд євро. Про це заявили в Міністерстві фінансів Німеччини, повідомляє ntv.
Німеччина заморозила російські активи на 5,2 мільярда євро
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Кілька тижнів тому Європейська Комісія підтвердила свої вимоги щодо притягнення Росії до відповідальності за збитки, завдані війною в Україні.
«Як держава-агресор Росія зобов'язана за міжнародним правом виплатити репарації Україні», — заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю газеті Handelsblatt.
Тому Єврокомісія проводить юридичну експертизу того, наскільки можливо конфіскувати заморожені російські активи — «в тому числі резерви центрального банку».
Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що Бельгія заморозила російські активи вартістю 180 млрд євро і планує направити отримані від них відсотки на відновлення України.
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