Німеччина заморозила російські активи на 5,2 мільярда євро

Станом на 12 квітня в Німеччині заморожені російські активи становлять 5,23 млрд євро. Про це заявили в Міністерстві фінансів Німеччини, повідомляє ntv.

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Кілька тижнів тому Європейська Комісія підтвердила свої вимоги щодо притягнення Росії до відповідальності за збитки, завдані війною в Україні.

«Як держава-агресор Росія зобов'язана за міжнародним правом виплатити репарації Україні», — заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю газеті Handelsblatt.

Тому Єврокомісія проводить юридичну експертизу того, наскільки можливо конфіскувати заморожені російські активи — «в тому числі резерви центрального банку».

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Бельгія заморозила російські активи вартістю 180 млрд євро і планує направити отримані від них відсотки на відновлення України.

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