До 2030 року біткоїн коштуватиме $1 мільйон — Джек Дорсі

До 2030 року ціна першої криптовалюти досягне $1 млн і вийде за його межі. Про це заявив співзасновник соцмережі Twitter (зараз X) і глава технологічної компанії Block Джек Дорсі в інтерв'ю Piratewires.

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Він зазначив, що найцікавішим аспектом цифрового золота є природа його екосистеми, як вона стимулює колективні зусилля з поліпшення мережі.

«Найдивовижніша річ у біткоїні, окрім історії заснування, це те, що будь-хто, хто над ним працює, або отримує за нього гроші, або купує його для себе — кожен, хто докладає зусиль, щоб зробити його кращим, робить кращою всю екосистему, що змушує ціну зростати. Це захоплива екосистема. Це мене багато чому навчило», — заявив Дорсі.

На момент написання новини ціна біткоїна становить близько $63 000. За даними CoinMarketCap, за добу актив зріс на 2,52%, за тиждень — на 4,05%. Більшість криптовалют з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання.

Нагадаємо

У середині березня 2024 року біткоїн був на рівні вище $73 000. Перша криптовалюта оновила історичний максимум — $73,737.

«Мінфін» писав, що 1 травня біткоїн обвалився до $57 412.