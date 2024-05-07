Кабмін скасував обмеження розрахунків за імпорт товарів і послуг для бізнесу

Кабінет міністрів скасував постанову про обмеження розрахунків за імпорт товарів і послуг для бізнесу. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 7 травня.

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Кабмін визнав постанову № 153 «Про окремі питання щодо забезпечення здійснення імпорту» від 24 лютого 2022 року (раніше відому як постанову про перелік товарів критичного імпорту) такою, що втратила чинність, з метою створення сприятливих умов для здійснення імпорту товарів та забезпечення потреб національних підприємств в умовах військової агресії росії.

Скасована постанова № 153 в останній редакції містила перелік послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, інших немайнових прав, імпорт яких НБУ повинен був дозволяти.

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«Ми скасовуємо постанову Кабінету міністрів № 153, яка обмежувала розрахунки за імпорт товарів і послуг. Така лібералізація відкриє нові можливості для українських підприємців — виходити на нові ринки, посилювати український експорт, створювати нові проєкти та нові робочі місця в Україні», — зазначив Шмигаль.