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7 травня 2024, 10:20

У ЄС домовилися направити 90% доходів з активів росії на зброю для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про досягнення в ЄС консенсусу щодо використання 90% доходів від заморожених у Європі російських активів на військові потреби Києва. Про це він заявив на пресконференції під час візиту до Латвії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про досягнення в ЄС консенсусу щодо використання 90% доходів від заморожених у Європі російських активів на військові потреби Києва.

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Що відомо

«Втім, у нас у Європі є консенсус щодо того, що ми хочемо використати непередбачені доходи із заморожених російських активів. Це значна сума, яка складає скільки мільярдів на рік. І там ми досягли домовленості, яка якраз фіналізується, про те, що близько 90% цих коштів ми хочемо використати для оборонних цілей України — і також без зобов'язання закуповувати зброю лише в Європі», — заявив Шольц.

Канцлер знову запевнив, що Німеччина має намір надавати Києву підтримку так довго, скільки потрібно, «і у великому обсязі».

Читайте також: У ЄС пропонують направити заморожені активи росії на виробництво зброї в Україні

Глава дипслужби ЄС Жозеп Боррель у березні повідомив, що передав країнам ЄС пропозицію використати 90% доходів від активів росії на закупівлю зброї та снарядів для України, а 10% передати до бюджету ЄС, щоб згодом інвестувати у військову промисловість в Україні. Цей план обговорювався на самітах ЄС у березні та квітні, але остаточного рішення ще не ухвалено.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
7 травня 2024, 11:30
#
Але остаточного рішення ще не ухвалено. Пшик або дупель-пусто.
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