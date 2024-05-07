У ЄС домовилися направити 90% доходів з активів росії на зброю для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про досягнення в ЄС консенсусу щодо використання 90% доходів від заморожених у Європі російських активів на військові потреби Києва. Про це він заявив на пресконференції під час візиту до Латвії.

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Що відомо

«Втім, у нас у Європі є консенсус щодо того, що ми хочемо використати непередбачені доходи із заморожених російських активів. Це значна сума, яка складає скільки мільярдів на рік. І там ми досягли домовленості, яка якраз фіналізується, про те, що близько 90% цих коштів ми хочемо використати для оборонних цілей України — і також без зобов'язання закуповувати зброю лише в Європі», — заявив Шольц.

Канцлер знову запевнив, що Німеччина має намір надавати Києву підтримку так довго, скільки потрібно, «і у великому обсязі».

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Глава дипслужби ЄС Жозеп Боррель у березні повідомив, що передав країнам ЄС пропозицію використати 90% доходів від активів росії на закупівлю зброї та снарядів для України, а 10% передати до бюджету ЄС, щоб згодом інвестувати у військову промисловість в Україні. Цей план обговорювався на самітах ЄС у березні та квітні, але остаточного рішення ще не ухвалено.