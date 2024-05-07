Облігації NovaPay отримали високий кредитний рейтинг — uaAA

Рейтингова агенція «Стандарт-Рейтинг» присвоїла кредитний рейтинг uaAA корпоративним облігаціям NovaPay. Це один з найвищих показників серед українських небанківських фінансових установ. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Найвищий рейтинг

Кредитний рейтинг найвищого рівня надано облігаціям серії D, E та F. Їх можна придбати строком від 1 до 12 місяців, а ставка дохідності залежатиме від строку і сягатиме 17%.

«Згідно з методологією агенції, рейтинг uaAA означає, що позичальник і його боргові інструменти характеризуються дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими учасниками ринку, — коментує Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay. — Для нас важливо, щоб наші клієнти, крім впевненості у репутації бізнесу, додатково мали підтвердження фінансової стійкості компанії від профільної рейтингової агенції».

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Нагадаємо

Торік NovaPay зареєстрував три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B, і C по 100 млн грн кожен. Вони також мають кредитний рейтинг uaAA. У 2024 році компанія випустила ще три випуски таких цінних паперів — серій D, Е та F.

Кошти, залучені від розміщення облігацій, спрямовані на розвиток бізнесу NovaPay і її кредитних продуктів, що вже ефективно працюють.

«Мінфін» писав, що в грудні 2023 року компанія NovaPay запустила мобільний застосунок та почала випускати платіжні картки.

В кінці квітня 2023 року NovaPay отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволяє надавати нові послуги фізичним особам і бізнесу.