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7 травня 2024, 12:18

Облігації NovaPay отримали високий кредитний рейтинг — uaAA

Рейтингова агенція «Стандарт-Рейтинг» присвоїла кредитний рейтинг uaAA корпоративним облігаціям NovaPay. Це один з найвищих показників серед українських небанківських фінансових установ. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Рейтингова агенція «Стандарт-Рейтинг» присвоїла кредитний рейтинг uaAA корпоративним облігаціям NovaPay.

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Найвищий рейтинг

Кредитний рейтинг найвищого рівня надано облігаціям серії D, E та F. Їх можна придбати строком від 1 до 12 місяців, а ставка дохідності залежатиме від строку і сягатиме 17%.

«Згідно з методологією агенції, рейтинг uaAA означає, що позичальник і його боргові інструменти характеризуються дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими учасниками ринку, — коментує Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay. — Для нас важливо, щоб наші клієнти, крім впевненості у репутації бізнесу, додатково мали підтвердження фінансової стійкості компанії від профільної рейтингової агенції».

Читайте: Як придбати облігації NovaPay через мобільний застосунок (інструкція)

Нагадаємо

Торік NovaPay зареєстрував три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B, і C по 100 млн грн кожен. Вони також мають кредитний рейтинг uaAA. У 2024 році компанія випустила ще три випуски таких цінних паперів — серій D, Е та F.

Кошти, залучені від розміщення облігацій, спрямовані на розвиток бізнесу NovaPay і її кредитних продуктів, що вже ефективно працюють.

«Мінфін» писав, що в грудні 2023 року компанія NovaPay запустила мобільний застосунок та почала випускати платіжні картки.

В кінці квітня 2023 року NovaPay отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволяє надавати нові послуги фізичним особам і бізнесу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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0
torn
torn
7 травня 2024, 13:27
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
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0
veritas69
veritas69
7 травня 2024, 13:50
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А який рейтинг у Рейтинговій агенції «Стандарт-Рейтинг»? І хто їм його надав?
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+30
veritas69
veritas69
7 травня 2024, 13:52
#
Там цього. потужному рейтинговому агенству хостинг не продовжили. Мінфін не позортеся з такими «новинами»
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0
KlaviK
KlaviK
7 травня 2024, 14:47
#
Контора дійсно цікава) Єдиний податок 3 групи по ставці 5%, кількість працівників — 2. А у керівника ще припинений ФОП у Чернівцях з кведом: 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами. Людина до успіху йде: з овочів на ринку до присвоєння кредитних рейтингів)))
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
7 травня 2024, 14:39
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Це та НоваПошта, яка не має власного автопарку, а всі відділення на ФОПах? В випадку шухера, нема чого арештовувати.
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