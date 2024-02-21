Як придбати облігації NovaPay через мобільний застосунок (інструкція)

У мобільному застосунку NovaPay стали доступні власні облігації NovaPay. Їх можна придбати строком від 1 до 12 місяців, а дохід залежатиме від терміну і сягатиме 18% при мінімальній сумі інвестицій 1000 грн. Про це повідомляє пресслужба компанії, що входить до групи компаній Нова пошта.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Цінні папери можна придбати у застосунку NovaPay, який доступний для iOS і Android.

Як придбати облігації

Щоб придбати облігації NovaPay у мобільному застосунку необхідно:

зареєструватися в застосунку NovaPay;

на головному екрані вибрати розділ «Накопичення» та натиснути «Купити облігації»;

обрати умови: строк та суму інвестицій;

підтвердити заявку, підписати документи за допомогою «Дія.Підпису» та сплатити за облігації. Коли процес купівлі завершиться, клієнт отримає push-сповіщення.

В застосунку одразу буде розрахований розмір прогнозованої виплати. Дохід буде виплачений на картку після закінчення терміну дії угоди про купівлю облігацій — так само, як і отримують виплату відсотків за депозитами.

«При цьому, як і раніше, облігації NovaPay можна придбати і за допомогою фахівців компанії», — йдеться в повідомленні.

У 2023 році NovaPay розмістила три випуски облігацій (серії А, В та С) по 100 млн грн кожен, а також зареєстрував ще три випуски — серії облігацій D, E і F, так само по 100 млн грн кожний. Наразі в обігу — облігації серій А, В і С, загалом їх купили на суму 141 млн грн, а кількість клієнтів наближається до 100 осіб.

Емітент облігацій — ТОВ «НоваПей Кредит».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в грудні 2023 року компанія NovaPay запустила мобільний застосунок та почала випускати платіжні картки.

В кінці квітня 2023 року NovaPay отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволяє надавати нові послуги фізичним особам і бізнесу.