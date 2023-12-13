Компанія NovaPay, що входить до групи компаній Нова пошта, запустила мобільний застосунок та почала випускати платіжні картки. Про це повідомляє пресслужба компанії.
NovaPay запустила мобільний застосунок та почала випускати платіжні картки
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Бета-версія мобільного застосунку вже доступна для завантаження у Google Play.
Що можна робити у застосунку
У компанії зазначили, що у застосунку NovaPay можна вигідно оплачувати послуги Нової пошти: клієнти отримають 20% вигоди, які можна використати для оплати відправлення, отримання посилок і післяплату.
Водночас у застосунку доступні усі звичні операції з грошима:
- перекази на картки та рахунки за усіма можливими реквізитами;
- оформлення «Посилки в кредит» та сплата за неї;
- усі види платежів: клієнти можуть сплачувати за комунальні послуги, інтернет або ТБ, штрафи та податки, поповнювати мобільний тощо;
- отримання на картку післяплати за посилки;
- відправка переказу з картки до відділення Нової пошти;
- випуск пластикової платіжної картки NovaPay від MasterCard.
Через застосунок можна замовити пластикову платіжну картку та отримати її у найближчому відділенні чи поштоматі Нової пошти із безкоштовною доставкою.
Читайте також: NovaPay почне відкривати рахунки населенню та бізнесу, але держава не гарантує вкладення клієнтів фінкомпаній
Наразі доступні внутрішньодержавні платежі і перекази, карткою NovaPay поки що неможливо розрахуватись за кордоном, оплатити нею товари на закордонних сайтах, чи сплатити за послуги компаній, зареєстрованих не в Україні.
Відкриття рахунку, його обслуговування, всі платежі, перекази та зняття готівки до 100 тис. грн — безкоштовні.
Реєстрація
Почати користуватись мобільним застосунком NovaPay можна після реєстрації з допомогою «Дії». При цьому скоро клієнти зможуть зареєструватись і у відділеннях Нової пошти.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у кінці квітня 2023 року NovaPay отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволяє надавати нові послуги фізичним особам і бізнесу.
Коментарі - 1