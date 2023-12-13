NovaPay запустила мобільний застосунок та почала випускати платіжні картки

Компанія NovaPay, що входить до групи компаній Нова пошта, запустила мобільний застосунок та почала випускати платіжні картки . Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Бета-версія мобільного застосунку вже доступна для завантаження у Google Play.

Що можна робити у застосунку

У компанії зазначили, що у застосунку NovaPay можна вигідно оплачувати послуги Нової пошти: клієнти отримають 20% вигоди, які можна використати для оплати відправлення, отримання посилок і післяплату.

Водночас у застосунку доступні усі звичні операції з грошима:

перекази на картки та рахунки за усіма можливими реквізитами;

оформлення «Посилки в кредит» та сплата за неї;

усі види платежів: клієнти можуть сплачувати за комунальні послуги, інтернет або ТБ, штрафи та податки, поповнювати мобільний тощо;

отримання на картку післяплати за посилки;

відправка переказу з картки до відділення Нової пошти;

випуск пластикової платіжної картки NovaPay від MasterCard.

Через застосунок можна замовити пластикову платіжну картку та отримати її у найближчому відділенні чи поштоматі Нової пошти із безкоштовною доставкою.

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Наразі доступні внутрішньодержавні платежі і перекази, карткою NovaPay поки що неможливо розрахуватись за кордоном, оплатити нею товари на закордонних сайтах, чи сплатити за послуги компаній, зареєстрованих не в Україні.

Відкриття рахунку, його обслуговування, всі платежі, перекази та зняття готівки до 100 тис. грн — безкоштовні.

Реєстрація

Почати користуватись мобільним застосунком NovaPay можна після реєстрації з допомогою «Дії». При цьому скоро клієнти зможуть зареєструватись і у відділеннях Нової пошти.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у кінці квітня 2023 року NovaPay отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволяє надавати нові послуги фізичним особам і бізнесу.