«Коливання є, але без тиску: Пишний розповів, що відбувається з курсом

На валютному ринку спостерігаються коливання, але вони не створюють небезпечного тиску. Вони в першу чергу пов’язані із факторами, які існували до війни. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в ефірі телеканалу «Ми — Україна».

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Пишний про курс

«Кажу традиційно: Нацбанк не дає ніколи прогнозів щодо курсу. Ми відповідаємо за курсову стійкість. Ми бачимо, що валютний ринок після переходу від фіксованого курсу до керованої гнучкості, функціонує дедалі більше, керуючись попитом та пропозицією. Це саме те, до чого ми прагнули. Ми бачимо коливання, ми бачимо, що ці коливання в першу чергу пов’язані із факторами, які існували до війни: сезонність. Ми бачимо, що ці коливання на сьогодні не створюють якогось небезпечного тиску», — зазначив голова НБУ.

За його словами, Нацбанк буде і надалі присутній на ринку, забезпечувати курсову стійкість, але при цьому даючи можливість ринку реагувати як на зовнішні, так і на внутрішні фактори. Пишний підкреслив, що попит і пропозиція повинні повернутись. Наразі на валютний ринок без участі НБУ поступово повертається експортна виручка, забезпечуючи ту пропозицію, яка покриває попит.

Читайте: Довіра до гривні: Українці придбали ОВДП на понад 60 мільярдів