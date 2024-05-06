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6 травня 2024, 9:44

«Коливання є, але без тиску: Пишний розповів, що відбувається з курсом

На валютному ринку спостерігаються коливання, але вони не створюють небезпечного тиску. Вони в першу чергу пов’язані із факторами, які існували до війни. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в ефірі телеканалу «Ми — Україна».

На валютному ринку спостерігаються коливання, але вони не створюють небезпечного тиску.
Фото:depositphotos

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Пишний про курс

«Кажу традиційно: Нацбанк не дає ніколи прогнозів щодо курсу. Ми відповідаємо за курсову стійкість. Ми бачимо, що валютний ринок після переходу від фіксованого курсу до керованої гнучкості, функціонує дедалі більше, керуючись попитом та пропозицією. Це саме те, до чого ми прагнули. Ми бачимо коливання, ми бачимо, що ці коливання в першу чергу пов’язані із факторами, які існували до війни: сезонність. Ми бачимо, що ці коливання на сьогодні не створюють якогось небезпечного тиску», — зазначив голова НБУ.

За його словами, Нацбанк буде і надалі присутній на ринку, забезпечувати курсову стійкість, але при цьому даючи можливість ринку реагувати як на зовнішні, так і на внутрішні фактори. Пишний підкреслив, що попит і пропозиція повинні повернутись. Наразі на валютний ринок без участі НБУ поступово повертається експортна виручка, забезпечуючи ту пропозицію, яка покриває попит.

Читайте: Довіра до гривні: Українці придбали ОВДП на понад 60 мільярдів

«Ми бачимо, що попри війну, повертаємось до нормальності. Так, вона до певної міри модифікована на ризики і обставини, пов’язані з війною. Але вона побудована принципах ринкової економіки. Саме туди ми йдемо, до Євросоюзу… Моє повідомлення населенню: ситуація доволі контрольована, але ризики залишаються… Наше завдання — забезпечити за будь-яких умов курсову та цінову стабільність. Поки що нам це вдається», — підсумував банкір.

Читайте: В НБУ кажуть, що курсові коливання не несуть ніякої загрози

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
6 травня 2024, 11:17
#
Якщо тиску немає, то чому курс знизився на 5% з початку року? Якщо це планова девальвація, то чому Пишний не поділиться зі спільнотою подальшими планами?
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0
bonv
bonv
6 травня 2024, 11:43
#
Валюта надходить від міжнародних фінансових донорів, які активно спалюються, от і «немає тиску»,.
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