Топ-5 улюблених ОВДП українців цієї весни: які папери найчастіше купують початківці

З початком повномасштабної війни українці почали активно підтримувати державу через купівлю військових ОВДП. Наразі ця підтримка є головним джерелом фінансування країни. Про те, які папери найчастіше додавали до своїх портфелів приватні інвестори, «Мінфіну» розповів Андрій Величко, керівник брокерського підрозділу ICU.

Станом на 26.04.2024 р. портфель ОВДП у власності юридичних осіб складає 159,06 млрд грн, фізичні особи мають ОВДП на загальну суму 61,75 млрд грн. Велику роль у популярності ОВДП серед громадян зіграла діджиталізація послуг — придбати ОВДП сьогодні можна в декілька кліків через «Дію» або онлайн-застосунки брокерських компаній та банків.

Для українців ОВДП стали можливістю і країні допомогти, і отримати власний дохід, що випереджає за розміром депозити. Для бізнесу державні облігації є ще й гарним інструментом управління ліквідністю.

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Кожну другу облігацію в «Дії» українці сьогодні купують через ICU. Ми бачимо пріоритети та логіку громадян при виборі паперів, тож на базі власної статистики підготували:

Топ-5 найпопулярніших випусків серед інвесторів цієї весни:

Військові ОВДП із погашенням 05.06.2024

Найкоротші папери. Вони приваблюють інвесторів-початківців, які хочуть спробовувати, як працює цей інструмент. Дохідність — 13,8%.

Військові ОВДП із погашенням 26.06.2024

Майже аналогічні першому випуску, тільки з незначно довшим терміном.

Ставка та сама — 13,8%.

Військові ОВДП із погашенням 20.11.2024

Випуск із погашенням ще цього року, що приваблює інвесторів, які планують отримати більший дохід, але критично — до закінчення року. Дохідність — 14,8%.

Військові ОВДП із погашенням 15.01.2025

Найпопулярніші папери у інвесторів, які переходять з депозиту до ОВДП. Тут комфортний термін інвестування, вже звичний за досвідом депозитів. Дохідність — 16,1%.

Невійськові ОВДП із погашенням 26.05.2027

Ці облігації привертають увагу інвесторів, які мають змогу інвестувати на довший термін і зафіксувати найвищу дохідність — наразі це 18,25%. Із огляду на прогноз подальшого зниження облікової ставки та, як наслідок, ставок за ОВДП, така інвестиція принесе ще й додатковий дохід за умови дострокового продажу паперів.

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Чому варто придивитися до невійськових ОВДП

Українці надають перевагу військовим ОВДП, але має сенс слідкувати й за пропозицією звичайних облігацій. Зазвичай, їх асортимент ширший, і за деякими паперами відсоткова ставка вища. Ще є й валютні ОВДП. При купівлі їх за валюту — це супердохідний та без ризику інструмент, ставка за яким сягає до 4,3%, залежно від терміну інвестування. Те саме і при купівлі за гривню — швидкий та зручний спосіб хеджування валютних ризиків, тут ставка також доходить до 4,3%, залежно від терміну інвестиції.

При плануванні власних інвестицій необхідно обирати комфортний термін, валюту та суму, а також мати уявлення, що буде з економікою країни хоча б найближчим часом.

Інфляція цього року суттєво сповільнилася, темпи зростання споживчих цін залишатимуться низькими. За нашими прогнозами, наприкінці року інфляція складе 6,4%.

Як може змінитися дохідність ОВДП

Очевидно, що припливи міжнародної фінансової допомоги залишатимуться ключовим фактором, на якому тримається макроекономічна стабільність. Після схвалення пакету допомоги від США можна очікувати, що Україна отримає необхідні ресурси, які дозволять НБУ збільшити резерви та повністю нівелювати будь-які ризики на валютному ринку.

Це у поєднанні із стабільністю на валютному ринку дає НБУ змогу надалі знижувати облікову ставку. Тож і дохідність ОВДП неодмінно поступово знижуватиметься протягом року. За нашими прогнозами, дохідність за однорічними паперами може піти нижче 14% наприкінці року.

Також НБУ чітко продемонстрував готовність проводити керовану девальвацію гривні. Тож наприкінці року, за прогнозами аналітиків ICU, курс може скласти 42,3 грн/$.