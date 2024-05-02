Укрпошта анонсувала нову марку «русскій воєнний флот — до дна!» (фото)

Укрпошта готує новий поштовий випуск — «русскій воєнний флот — до дна!». На марці зображені кораблі, які стали найбільшою втратою ворога з початком повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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«Поки що „адмірал макаров“, якого ми теж зобразили на марці, залишається не ушкодженим. Але за досвідом марки „Русскій воєнний корабль, іді… !“ знаємо, що це лише питання часу», — йдеться в повідомленні.

Поштовий набір включає: аркуш «русскій воєнний флот — до дна!», конверт «Перший день», художній конверт формату С6 та 2 картки.

Характеристики

Художник — Віктор Грудаков

Тираж марки — 1 000 000

Дата випуску (рік) — 2024

Кількість марок в аркуші — 4

Номінал кожної поштової марки — F

Де придбати

8 травня новинку можна буде придбати у відділеннях Укрпошти та філателістичних крамницях, а також онлайн.

Наразі поштовий набір «русскій воєнний флот — до дна!» можна передзамовити в онлайн-магазині Укрпошти. Його вартість становить 156 грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Укрпошта оголосила випуск присвяченої Чернігівщині марки із поштового блоку «Міста Героїв».