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2 травня 2024, 11:53

Укрпошта анонсувала нову марку «русскій воєнний флот — до дна!» (фото)

Укрпошта готує новий поштовий випуск — «русскій воєнний флот — до дна!». На марці зображені кораблі, які стали найбільшою втратою ворога з початком повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрпошта готує новий поштовий випуск — «русскій воєнний флот — до дна!
Фото: Укрпошта

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Поки що „адмірал макаров“, якого ми теж зобразили на марці, залишається не ушкодженим. Але за досвідом марки „Русскій воєнний корабль, іді… !“ знаємо, що це лише питання часу», — йдеться в повідомленні.

Поштовий набір включає: аркуш «русскій воєнний флот — до дна!», конверт «Перший день», художній конверт формату С6 та 2 картки.

Характеристики

  • Художник — Віктор Грудаков
  • Тираж марки — 1 000 000
  • Дата випуску (рік) — 2024
  • Кількість марок в аркуші — 4
  • Номінал кожної поштової марки — F

Де придбати

8 травня новинку можна буде придбати у відділеннях Укрпошти та філателістичних крамницях, а також онлайн.

Наразі поштовий набір «русскій воєнний флот — до дна!» можна передзамовити в онлайн-магазині Укрпошти. Його вартість становить 156 грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Укрпошта оголосила випуск присвяченої Чернігівщині марки із поштового блоку «Міста Героїв».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
bonv
bonv
2 травня 2024, 12:14
#
Пора вже: Кримський міст за рашакораблем!
+
+15
korvin29
korvin29
2 травня 2024, 12:57
#
А можно сразу выпусть марки «Прощай энергосистема Украины!», «Все до последнего руснявого НПЗ», «Каховская дамбы. Аууу, ты где?», «Да здравствует каменный век», «Пыня в морозильной камере», «Пыня и чемоданчик с г_вном» и т. д. Недалекий пипл все схавает.).).)
+
0
Саша Ник
Саша Ник
2 травня 2024, 13:03
#
Закажу, с доставкой себе в Прагу. Для коллекции.
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