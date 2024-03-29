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29 березня 2024, 16:05

Укрпошта відкрила передзамовлення на новий випуск марки «Міста Героїв. Чернігівщина» (фото)

Укрпошта оголосила випуск присвяченої Чернігівщині марки із поштового блоку «Міста Героїв». Про це заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Укрпошта оголосила випуск присвяченої Чернігівщині марки із поштового блоку «Міста Героїв».
Фото: Укрпошта

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За його словами, згідно з указом Президента, в Україні на сьогодні 10 міст-героїв: Буча, Ірпінь, Миколаїв, Охтирка, Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон і Чернігів.

«Ми вже випустили марки в серії „Міста Героїв“, присвячені 6 з них, і сьогодні оголошуємо про випуск 7-ї марки серії - Чернігів», — зазначив Смілянський.

Поштовий блок вшановує:⠀

  • село Ягідне, що було окуповане у березні 2022 р. Упродовж 27 днів 360 його мешканців, з-поміж них — 69 дітей, тримали в непридатному для життя тісному підвалі.
  • село Семенівка, куди волонтери евакуювали людей з Чернігова переправою через Десну біля селища Березна.
  • міста Чернігів та Ніжин, завдяки опору яких вистояли інші, і ворожі плани було зведено нанівець.

Поштовий набір включає: блок «Міста Героїв. Чернігівщина», конверт «Перший день» та 4 картки.

Характеристики

  • Дизайн — Creative agency I AM IDEA.
  • Дата випуску (рік) — 2024.
  • Кількість марок в блоці — 4.
  • Номінал кожної поштової марки — M.
  • Тираж — 150 000 екземплярів.

Поштовий набір в обіг буде введено вже 3 квітня. Власники філабонементів впродовж дня отримають посилання на свої електронні скриньки.

Де передзамовити

Поштовий набір «Міста Героїв. Чернігівщина» можна передзамовити в інтернет-магазині Укрпошти. Його вартість становить 175 грн.

Джерело: Мінфін
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