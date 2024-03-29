Укрпошта відкрила передзамовлення на новий випуск марки «Міста Героїв. Чернігівщина» (фото)

Укрпошта оголосила випуск присвяченої Чернігівщині марки із поштового блоку «Міста Героїв». Про це заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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За його словами, згідно з указом Президента, в Україні на сьогодні 10 міст-героїв: Буча, Ірпінь, Миколаїв, Охтирка, Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон і Чернігів.

«Ми вже випустили марки в серії „Міста Героїв“, присвячені 6 з них, і сьогодні оголошуємо про випуск 7-ї марки серії - Чернігів», — зазначив Смілянський.

Поштовий блок вшановує:⠀

село Ягідне, що було окуповане у березні 2022 р. Упродовж 27 днів 360 його мешканців, з-поміж них — 69 дітей, тримали в непридатному для життя тісному підвалі.

село Семенівка, куди волонтери евакуювали людей з Чернігова переправою через Десну біля селища Березна.

міста Чернігів та Ніжин, завдяки опору яких вистояли інші, і ворожі плани було зведено нанівець.

Поштовий набір включає: блок «Міста Героїв. Чернігівщина», конверт «Перший день» та 4 картки.

Характеристики

Дизайн — Creative agency I AM IDEA.

Дата випуску (рік) — 2024.

Кількість марок в блоці — 4.

Номінал кожної поштової марки — M.

Тираж — 150 000 екземплярів.

Поштовий набір в обіг буде введено вже 3 квітня. Власники філабонементів впродовж дня отримають посилання на свої електронні скриньки.

Де передзамовити

Поштовий набір «Міста Героїв. Чернігівщина» можна передзамовити в інтернет-магазині Укрпошти. Його вартість становить 175 грн.