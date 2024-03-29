Укрпошта оголосила випуск присвяченої Чернігівщині марки із поштового блоку «Міста Героїв». Про це заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Укрпошта відкрила передзамовлення на новий випуск марки «Міста Героїв. Чернігівщина» (фото)
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За його словами, згідно з указом Президента, в Україні на сьогодні 10 міст-героїв: Буча, Ірпінь, Миколаїв, Охтирка, Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон і Чернігів.
«Ми вже випустили марки в серії „Міста Героїв“, присвячені 6 з них, і сьогодні оголошуємо про випуск 7-ї марки серії - Чернігів», — зазначив Смілянський.
Поштовий блок вшановує:⠀
- село Ягідне, що було окуповане у березні 2022 р. Упродовж 27 днів 360 його мешканців, з-поміж них — 69 дітей, тримали в непридатному для життя тісному підвалі.
- село Семенівка, куди волонтери евакуювали людей з Чернігова переправою через Десну біля селища Березна.
- міста Чернігів та Ніжин, завдяки опору яких вистояли інші, і ворожі плани було зведено нанівець.
Поштовий набір включає: блок «Міста Героїв. Чернігівщина», конверт «Перший день» та 4 картки.
Характеристики
- Дизайн — Creative agency I AM IDEA.
- Дата випуску (рік) — 2024.
- Кількість марок в блоці — 4.
- Номінал кожної поштової марки — M.
- Тираж — 150 000 екземплярів.
Поштовий набір в обіг буде введено вже 3 квітня. Власники філабонементів впродовж дня отримають посилання на свої електронні скриньки.
Де передзамовити
Поштовий набір «Міста Героїв. Чернігівщина» можна передзамовити в інтернет-магазині Укрпошти. Його вартість становить 175 грн.
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