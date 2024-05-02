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2 травня 2024, 11:32

НБУ в квітні збільшив продаж валюти з резервів

Чистий продаж валюти Нацбанком у квітні зріс до $2,28 млрд, порівняно із $1,79 млрд у березні та $1,51 млрд — у лютому. Про це йдеться у даних НБУ.

Чистий продаж валюти Нацбанком у квітні зріс до $2,28 млрд, порівняно із $1,79 млрд у березні та $1,51 млрд — у лютому.

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Скільки продано валюти

Минулого місяця НБУ продав на міжбанківському валютному ринку $2,31 млрд, а купив — лише $0,03 млрд.

Що з курсом

З жовтня минулого року НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. Курс долара на міжбанку за квітень зріс приблизно на 60 копійок із 39,00 до 39,60 гривень.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», чинників, які серйозно вплинуть на поведінку курсу нацвалюти в короткостроковій та середньостроковій перспективі, є декілька:

Рішення Нацбанку щодо облікової ставки та зміни у грошово-кредитній політиці від 25 квітня. Інтригу навколо облікової ставки завершено. Ставку зменшено на 1 в.п. — до 13,5% річних, що приблизно й закладав ринок до своїх розрахунків.

Також скориговано два найважливіші зараз для банків маркери гривневого ресурсного ринку — плата за депозитними сертифікатами Нацбанку: ставка за депсертифікатами «овернайт» тепер становить 13,5% річних і за тримісячними сертифікатами — 16,5%.

Це призведе до досить швидкої реакції банків щодо зниження ними ставок за вкладами населення. Хоча деякі фінустанови, навпаки, не поспішають, і навіть проведуть декілька акцій за вкладами на тривалі терміни, пропонуючи привабливіші відсотки, щоб переманити у конкурентів частину вкладників на довгострокове обслуговування.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
2 травня 2024, 11:41
#
Валюта користується попитом.
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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
2 травня 2024, 12:23
#
Все закупаются, понимая что курса до 40 вскоре не будет… Разве что для бредней…
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