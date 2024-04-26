За міністра агрополітики Сольського внесли заставу в понад 75 мільйонів

За міністра агрополітики Миколу Сольського, якого підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн, внесли заставу 75,7 млн грн. Про це «Суспільному» повідомив його адвокат Назар Кульчицький.

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Тепер Сольський зобов'язаний прибувати на вимогу до детектива НАБУ, слідчого чи суду, не відлучатись з Києва, не спілкуватися зі свідками у справі, здати на зберігання паспорт та інші документи, носити електронний браслет. Міністрові також заборонили спілкуватися зі своїм заступником.

Нагадаємо

Сьогодні 26 квітня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід міністру аграрної політики України Миколі Сольському. Його відправили під варту, але із можливістю внесення застави у розмірі 75,7 млн грн.

У четвер, 25 квітня, міністр агрополітики Микола Сольський, якого підозрюють в оборудках із землею, написав заяву про відставку.

У вівторок, 23 квітня, НАБУ повідомило про підозру Миколі Сольському в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

За даними слідства, у 2017−2021 роках Сольський як власник низки сільгосподарських компаній у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Зловмисники спочатку знищили документи, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Це стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. Землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Крім чинного міністра, прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру ще 12 учасникам злочинної схеми, серед яких:

колишній голова Держгеокадастру України;

керівник Держгеокадастру в Сумській області;

два куратори органів Держгеокадастру;

службові особи Держгеокадастру Сумської області;

директор аграрного холдингу;

інші особи, які сприяли вчиненню злочину.

Сольський вини не визнає

Сольський своєї вини не визнає і запевняє, що події стосуються періоду 2017−2018 років, коли він був адвокатом і ще не обрався депутатом від «Слуги народу».

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння.