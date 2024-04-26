Суд арештував Сольського. Він може вийти під заставу в понад 75 мільйонів.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід міністру аграрної політики України Миколі Сольському. Його відправили під варту, але із можливістю внесення застави у розмірі 75 млн грн. Про це стало відомо з засідання суду у п’ятницю, 26 квітня, повідомляє ЕП.

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Суддя ВАКС задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та застосував до Сольського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів — до 24 червня 2024 року, але в межах строку досудового розслідування.

Альтернативою тримання під вартою суд визначив заставу у 75,7 млн грн.

У ході засідання прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просила суд про обрання Сольському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 200 млн грн.

При цьому обвинувачення наполягало саме на триманні під вартою, аргументуючи це тим, що існує ризик перешкоджання слідству, ризик впливу на свідків та ризик переховування від слідства.

На її думку, «тяжкість злочину» є підставою обмежувати свободу особи, яку звинувачують у такому злочині. Крім того, вона апелює до того, що Сольський неодноразово перетинав кордон під час дії воєнного стану.

Як згодом уточнив його адвокат, всі перетини кордону були зумовлені робочим відрядженням, і один — офіційно погодженою відпусткою.

Адвокат Сольського звернув увагу, що обвинувачення не пояснює, чому інший вид запобіжного заходу не може упередити зазначені ризики. Зокрема, він апелює до того, що Сольський є посадовою особою, виїзд за кордон якої може здійснюватися лише за згодою прем'єр-міністра, і факти перетину ним державного кордона під час дії воєнного стану не можуть самі по собі бути підставою для обмеження свободи.

Крім того, практика Європейського суду з прав людини є такою, що тяжкість обвинувачення самостійно не може бути підставою для обмеження свободи.

Також, вважає позиція захисту, немає доказів щодо того, що Сольський міг перешкоджати слідству, або ж впливати на свідків. Щодо розміру застави, адвокат також просив суд її зменшити, адже з урахуванням сплачених податків зі статків підзахисного сума у 200 млн грн є непідйомною.

Нагадаємо

У четвер, 25 квітня, міністр агрополітики Микола Сольський, якого підозрюють в оборудках із землею, написав заяву про відставку.

У вівторок, 23 квітня, НАБУ повідомило про підозру Миколі Сольському в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

За даними слідства, у 2017−2021 роках Сольський як власник низки сільгосподарських компаній у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Зловмисники спочатку знищили документи, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Це стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. Землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Сольський вини не визнає

Сольський своєї вини не визнає і запевняє, що події стосуються періоду 2017−2018 років, коли він був адвокатом і ще не обрався депутатом від «Слуги народу».

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння.