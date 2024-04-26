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26 квітня 2024, 8:41

Міністр агрополітики Сольський подав у відставку після звинувачень в організації схем із землею

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський подав заяву про відставку. Про це спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у Facebook, оприлюднивши відповідну заяву.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський подав заяву про відставку.
Фото: facebook.com/mapfu2021

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Він пообіцяв, що парламент розгляне заяву про відставку на одному з найближчих пленарних засідань.

«Так, я написав заяву про відставку з посади міністра», — заявив Сольський.

Він назвав це правильним кроком і додав, що подальша доля залежатиме від рішення Верховної ради України.

У чому його звинувачують

У вівторок, 23 квітня, НАБУ повідомило про підозру Миколі Сольському в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

Наразі Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід для Сольського. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить арештувати міністра з альтернативою внесення застави у розмірі близько 200 млн грн.

За даними слідства, у 2017−2021 роках Сольський як власник низки сільгосподарських компаній у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Зловмисники спочатку знищили документи, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Це стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. Землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Сольський вини не визнає

Сольський своєї вини не визнає і запевняє, що події стосуються періоду 2017−2018 років, коли він був адвокатом і ще не обрався депутатом від «Слуги народу».

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+30
Rubi0
Rubi0
26 квітня 2024, 8:52
#
Уникальная особенность украинского политикума, когда на тебя завели дело и словили на горячем, ты просто можешь подать в отставку.
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0
Moonlighter
Moonlighter
26 квітня 2024, 8:55
#
Ага, «серьезное» наказание.
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