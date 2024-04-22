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22 квітня 2024, 17:07

Залишаться лише великі гравці: у небанках розповіли як зміниться ринок мікрокредитування

Введення ліміту ставки за мікрокредитами на рівні 1% на добу, передбачене законом 3498-IX, посилить обережність кредиторів у підході до позичальників і може призвести до відходу з ринку дрібних гравців. Таку думку висловили керівники великих учасників ринку мікрокредитів. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Введення ліміту ставки за мікрокредитами на рівні 1% на добу, передбачене законом 3498-IX, посилить обережність кредиторів у підході до позичальників і може призвести до відходу з ринку дрібних гравців.

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«Компанії будуть змушені зменшити ризики втрат. Тому спочатку, ймовірно, затягнуть свої системи оцінки кредитоспроможності. Отже, постраждають клієнти з поганою кредитною історією, — заявив CEO MyCredit Владислав Білан.

Він також додав, що багато дрібних компаній залишаться за бортом. «Вони не зможуть налаштувати свої процеси, пристосувати свої бізнес-моделі до нових умов. Залишаться лише великі гравці».

Своєю чергою CEO CreditPlus Володимир Довгаль сказав, що споживчі кредити будуть дійсно дешевшими для населення. «По-друге, компанії уважніше обиратимуть клієнтів. Тому ті клієнти, яким узгодять кредит у фінансовій компанії, зможуть скористатися послугою з нижчими відсотковими ставками, ніж зараз».

На думку CEO Moneyveo Сергія Сінченка, закон № 9422 може стимулювати позичальників брати більше кредитів, у зв'язку з чим потенційно можуть зрости обсяги кредитування.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
22 квітня 2024, 17:53
#
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