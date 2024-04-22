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22 квітня 2024, 15:33

«єОселя»: Від початку дії програми українці отримали кредити на 14,2 млрд грн

Від початку дії програми кредити вже отримали 9212 родин на 14,2 млрд гривень. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Від початку дії програми кредити вже отримали 9212 родин на 14,2 млрд гривень.
Фото:depositphotos

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Що купують українці

Купують українці не лише квартири, а й приватні будинки — вже видано 87 кредитів на їх придбання у цьому році.

Минулого тижня кредити отримали:

  • під 3% — 111 військовослужбовців та силовиків, 14 педагогів, 21 медик та 3 науковці;
  • під 7% — 36 українців без власного житла, 6 ВПО та 6 ветеранів.

Читайте: «єОселя»: кому найчастіше відмовляють банки

Які банки видають кредити

На сьогодні взяти кредит за програмою єОселя можна у 8 банках: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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innapcholko
innapcholko
22 квітня 2024, 15:50
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Но вопрос в том — какие это «Украинцы» — депутаты, чиновники, родственники чиновников/депутатов — любовницы/любовники и т.п???

Статья — ни о чем!!!

О том как менты держали ранее автомойки получая субсидии компенсирующие 99% коммуналки! и т. п. рестораны купленные за 1 гривну!

Раскрытие таких схем интересно! И то как судят всю цепочку схемозны — тоже правильно!

Статья оторванная от реальности или купленая!
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viicore
viicore
22 квітня 2024, 16:23
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Шо ви мелите? Дають всім хто відповідає вимогам. Мені дали під 7%. Не дуже задоволений своїм вибором об'єкту але до самої програми питаннь немає. Все було чітко зручно швидко.
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innapcholko
innapcholko
22 квітня 2024, 16:32
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Вымогаемым легко манипулируют — это «классика для Украины»— вот например — депутаты и судьи регистрируються как бездомные — а это достаточные и необходимые условия для «перемогы»!!!

А к програме подтягиваются миньены данной схемы!
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