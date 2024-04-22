Від початку дії програми кредити вже отримали 9212 родин на 14,2 млрд гривень. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.
22 квітня 2024, 15:33
«єОселя»: Від початку дії програми українці отримали кредити на 14,2 млрд грн
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Що купують українці
Купують українці не лише квартири, а й приватні будинки — вже видано 87 кредитів на їх придбання у цьому році.
Минулого тижня кредити отримали:
- під 3% — 111 військовослужбовців та силовиків, 14 педагогів, 21 медик та 3 науковці;
- під 7% — 36 українців без власного житла, 6 ВПО та 6 ветеранів.
Читайте: «єОселя»: кому найчастіше відмовляють банки
Які банки видають кредити
На сьогодні взяти кредит за програмою єОселя можна у 8 банках: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Статья — ни о чем!!!
О том как менты держали ранее автомойки получая субсидии компенсирующие 99% коммуналки! и т. п. рестораны купленные за 1 гривну!
Раскрытие таких схем интересно! И то как судят всю цепочку схемозны — тоже правильно!
Статья оторванная от реальности или купленая!
А к програме подтягиваются миньены данной схемы!