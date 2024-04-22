«єОселя»: Від початку дії програми українці отримали кредити на 14,2 млрд грн

Від початку дії програми кредити вже отримали 9212 родин на 14,2 млрд гривень. Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

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Що купують українці

Купують українці не лише квартири, а й приватні будинки — вже видано 87 кредитів на їх придбання у цьому році.

Минулого тижня кредити отримали:

під 3% — 111 військовослужбовців та силовиків, 14 педагогів, 21 медик та 3 науковці;

під 7% — 36 українців без власного житла, 6 ВПО та 6 ветеранів.

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