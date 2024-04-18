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18 квітня 2024, 16:16

Аналітики JPMorgan спрогнозували падіння курсу біткоїна після халвінгу

Аналітики фінансової групи JPMorgan Chase провели детальний аналіз відкритого інтересу (ОІ) до ф’ючерсів на біткоїн. Вони дійшли висновку, що актив, як і раніше, «перекуплений». Це вказує на високу ймовірність корекції після халвінгу, повідомляє incrypted.

Аналітики фінансової групи JPMorgan Chase провели детальний аналіз відкритого інтересу (ОІ) до ф’ючерсів на біткоїн.

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Що кажуть аналітики

Наприкінці березня ОІ до ф’ючерсів на першу криптовалюту досяг історичного максимуму на рівні $38 млрд. На момент написання цей показник впав до $30 млрд.

Відкритий інтерес до біткоїн-ф'ючерсів зріс на понад 100% з початку року, коли він дорівнював $17,2 млрд. Водночас курс першої криптовалюти додав 66% зростання і оновив історичний максимум.

У JPMorgan зазначили, що незважаючи на нещодавнє відновлення крипторинку, фінансування венчурного капіталу залишається на низькому рівні. На думку експертів, халвінг біткоїна матиме значний вплив на біткоїн-майнерів і галузь загалом.

«Оскільки збиткові біткойн-майнери залишають мережу, ми очікуємо значного падіння хешрейту і консолідації з найбільшою часткою серед публічних майнінгових компаній», — йдеться у звіті.

Старший аналітик інвестиційного банку JPMorgan Ніколаос Панігірцоглу зазначив, що після скорочення винагороди за видобутий блок деякі майнери займуться пошуком нових локацій:

«Цілком імовірно, що біткоїн-майнери відкриють нові центри обробки даних у регіонах з низькою вартістю електроенергії. Наприклад, у країнах Латинської Америки або Африки. Такі заходи допоможуть уникнути простою обладнання».

Представники фінансової групи вважають, що збільшені витрати майнерів на технологічні процеси і нарощування потужностей негативно вплинуть на курс біткоїна.

Згідно з прогнозом 10x Research, після халвінгу майнери можуть продати біткоїн на $5 млрд, що свідчить про можливу корекцію активу.

Нагадаємо

У лютому 2024 року аналітики JPMorgan також заявляли про падіння курсу першої криптовалюти. Тоді в їхньому прогнозі фігурувала цифра $42 000.

Джерело: Мінфін
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