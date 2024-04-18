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18 квітня 2024, 16:24

Халвінг біткоїну вже незабаром: як вплине на майнерів та ціну BTC

19 квітня відбудеться халвінг, внаслідок якого вдвічі скоротиться й кількість біткоїнів, які потрапляють на ринок. Чи буде після цього робота майнерів рентабельною та як зміниться ціна монет, розповідає Investing. «Мінфін» публікує переклад статті.

19 квітня відбудеться халвінг — зниження вдвічі виплат майнерам.

Наслідки зниження стимулів для майнерів

Щоб компенсувати зменшення винагороди BTC за безпеку мережі та обробку транзакцій, майнери біткоїнів матимуть два основні механізми: або ціна BTC зростає, або частина майнерів відключається від мережі.

В останньому випадку складність видобутку біткоїнів переналаштовується (автоматично коригується кожні два тижні або кожні 2016 блоків). Це означає, що майнери, які залишаються підключеними, будуть економічно ефективнішими, оскільки для захисту мережі знадобиться менша обчислювальна потужність.

Також, коли ціна BTC падає, труднощі з видобутком біткоїнів знижуються. Складність майнінгу служить найважливішій меті підтримки стабільності мережі, щоб середній час блоку становив постійну швидкість 10 хвилин.

Наслідком цих двох механізмів — зменшення винагороди та труднощів майнінгу — є те, що майнери самі можуть підвищити тиск на продаж. Зазвичай, коли ціна BTC досягає місячних або квартальних вершин, майнери продають частину своїх резервів, щоб компенсувати втрати та інвестувати в оновлення.

Під час останнього великого зростання у листопаді 2021 року ціна BTC досягла $69 тис., тоді як хеш-ціна майнерів принесла 38 центів за терахаш (TH). Станом на 16 квітня дохід біткоїн-майнерів становить 11 центів за TH. Згідно з прогнозом Blockware Solutions, майнер отримуватиме 6 центів після халвінгу.

Тиск попиту та пропозиції

Запуск 11 спотових біткоїн-ETF створило новий ландшафт крипторинку, який пояснює нову максимальну ціну крипти в $73,7 тис. в середині березня. В умовах, коли приплив біткоїнів скоротиться вдвічі з нинішнього видобутку — близько 900 BTC на день, приплив капіталу в ETF має ще суттєвіше знизити ризик розпродажу біткоїну.

Однак, невизначена геополітична та макроекономічна ситуація, пов’язана з інфляцією, минулого тижня змінили тенденцію. Загальні потоки спотових біткоїн-ETF зараз перебувають в зоні негативного тиску продажів.

Одночасно з цією тенденцією може виникнути більший тиск із боку довгострокових власників крипти. На їх поведінку впливатимуть дії ФРС і страхування від геополітичних ризиків.

У історичному контексті відновлення ціни біткоїна після халвінгу не було б дивним. Протягом 500 днів ціна BTC має тенденцію до значного зростання через більший дефіцит, порівнюючи з тиском попиту.

Зіставляючи вищезазначені фактори, цілком імовірно, що ціна BTC зросте до нового історичного максимуму у другій половині року, коли посилиться дефіцит пропозиції. Це вплине й на акції компаній, пов'язані з криптоіндустрією.

Schwab Crypto Thematic ETF, що містить акції від бірж і майнінгових компаній до MicroStrategy Incorporated і платіжних систем, знизився на 14,5% за місяць, але зріс на 24% за останні три місяці.

Читайте також: У першому кварталі цього року капіталізація крипторинку зросла на 64,5%

В період після хавлінгу, ймовірно, спостерігатиметься падіння ціни криптовалюти, однак, із урахуванням нового інституційного ландшафту та дефіциту біткоїнів, у другій половині року має відновитися зростання.

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