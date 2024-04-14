З 8 по 12 квітня Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку до $378,3 млн, при цьому купивши майже $1,25 млн. Про це йдеться у даних НБУ.
14 квітня 2024, 11:15
Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку до $378 мільярдів
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Скільки купили та продали валюти
За минулий тиждень Нацбанк продав $378,3 млн, що на $105,3 млн менше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено $1,25 млн, що на $28,35 млн менше, аніж тижнем раніше.
Загалом від початку року Нацбанк продав $6,77 млрд, тоді як купив $104,6 млн.
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Джерело: Мінфін
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