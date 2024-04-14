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14 квітня 2024, 11:15

Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку до $378 мільярдів

З 8 по 12 квітня Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку до $378,3 млн, при цьому купивши майже $1,25 млн. Про це йдеться у даних НБУ.

З 8 по 12 квітня Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку до $378,3 млн, при цьому купивши майже $1,25 млн.
Фото:depositphotos

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Скільки купили та продали валюти

За минулий тиждень Нацбанк продав $378,3 млн, що на $105,3 млн менше, ніж минулого тижня. При цьому, було куплено $1,25 млн, що на $28,35 млн менше, аніж тижнем раніше.

Загалом від початку року Нацбанк продав $6,77 млрд, тоді як купив $104,6 млн.

Читайте: Нацбанк збільшив продаж долара на міжбанку і сильно підняв його курс — встановлено новий максимум

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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RobinG
RobinG
14 квітня 2024, 12:06
#
До $378 мільярдів :)
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