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11 квітня 2024, 9:03

Експерти назвали 3 фактори, які можуть зірвати ралі золота

Подальше зростання цін на золото вразливе, як вважають експерти, пише Business Insider.

Подальше зростання цін на золото вразливе, як вважають експерти, пише Business Insider.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо кажуть експертиЗростанню не сприяють фундаментальні показники: прибутковість казначейських облігацій зростає, долар зміцнюється, а монетарна політика ФРС залишається жорсткою.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що кажуть експерти

Зростанню не сприяють фундаментальні показники: прибутковість казначейських облігацій зростає, долар зміцнюється, а монетарна політика ФРС залишається жорсткою. Нещодавнє зростання жовтого металу було викликане ефектом «наздоганяючого розвитку» з огляду на відставання цін на метал минулого року.

Ряд аналітиків передбачає мінімальне подальше зростання золота, яке дуже вразливе перед падінням.

Читайте: Золото оновило історичний максимум: чому його позиції вразливі

Що може «обвалити» золото

По-перше, ціни на золото рухаються назад пропорційно до процентної ставки, що робить метал уразливим для грошово-кредитної політики ФРС. На сьогодні здається дедалі ймовірнішим, що ФРС утримуватиме ставку на вищому рівні, щоб стримати інфляцію.

По-друге, золото падає в ціні на тлі зростаючої прибутковості казначейських облігацій з огляду на те, що воно не приносить відсотків, і його привабливість постраждає від інструментів з фіксованим доходом, таких як державні облігації, оскільки вони можуть запропонувати великий прибуток з невеликими ризиками.

Читайте: НБУ не скуповує золото, як інші центробанки світу, а переплавляє брухт. Скільки важить золотий запас України

По-третє, сильний долар США — також традиційна перешкода для золота.

Нагадаємо

Раніше Мінфін писав, що ціни на золото можуть злетіти до $3500 за унцію до кінця 2025 р., якщо інфляція почне зростати.

Джерело: Мінфін
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